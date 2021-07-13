721白衣人案｜被告求情稱持棍到場為護己 官斥說法欠常識

前年721元朗白衣人襲擊案，7名白衣人暴動罪成，法庭今日第二日聽取被告的求情。

眾被告由囚車押送到區域法院，當中3人今日求情，第七被告鄧英斌的代表律師表示，被告事發當天外出用膳，回到元朗西鐵站附近時聽到有人說車站有事發生，「好似有人入元朗搞事」，於是前往了解。法官葉佐文質疑，被告既然只是聽說，不知詳情，為何會拿着木棍，又指元朗的範圍大，事件不一定會波及其村，質疑被告如何憑一人之力保護整個元朗。

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法官問律師如果被告只是前往車站了解發生何事，為何遠望仍有手中持棍，要求律師即場尋求被告指示，他有無想過報警，是否相信警方。被告稱，自己相信警方，只是當日較早時有街坊在鳳攸街報警，但沒有警員到場，擔心自己到西鐵站會有危險，所以持棍保護自己。

然而，法官質疑被告前往車站時未知現場發生的是大事或小事，為何仍然持棍，被告去到月台眼見車廂有人被打，為何沒有勸止或即時退後，反駁律師「持棍為保護自己」的說法，指被告「又要驚又要睇」，強調傾向不接受被告只是到場了解，坦言持棍為了保護自己的說法不合理，形容「說話要有點常識」。

官指被告鄧懷琛阻救護離開屬非法禁錮

至於另一名被告鄧懷琛，律師指，被告在在英龍圍阻礙救護員離開只是以為有口頭衝突，想救護員停低解釋；但法官指被告的做法是非法禁錮，是加刑因素，而非減刑理由，認為被告在案件中是指揮的角色，判刑會比其他被告重。早前已認罪的被告林啟明，律師求情時指，被告已還押一段時間，有充足時間反省當天行為，被告已經知錯及有悔意，而且被告要照顧年長的母親，希望改過自新，早日出獄。

本案是首宗涉及721白衣人襲擊案件，原本涉及8名被告，分別為早前已認罪的48歲的林觀良及43歲的林啟明，以及餘下6名被告王志榮(55歲)、黃英傑(48歲)、鄧懷琛(61歲)、吳偉南(57歲)、鄧英斌(61歲)、蔡立基(40歲)，當中除了王志榮，其餘5人全部暴動罪成。法庭早前將案件押後到昨日及今日聽取求情，本月22日判刑。