737 MAX｜波音與埃塞俄比亞航空空難死者家屬達成協議

美國飛機製造商波音(Boeing)與2019年埃塞俄比亞航空737 MAX客機墜毀事件的死者家屬達成協議，波音將承擔補償性賠償責任。

根據波音與死者家屬的協議，波音承認涉事的737 MAX客機的機動特性增強系統 (MCAS) 軟件系統有問題，導致飛機失控並墜毀，同時承認飛機不適合飛行。

波音將不會反對死者家屬在波音總部所在的伊利諾伊州，向波音提出補償性賠償申請，家屬則放棄向波音提出懲罰性賠償申請。

兩宗空難致逾300人罹難

2018年，印尼獅子航空一架波音737 MAX在爪哇墮海，造成機上189人罹難，半年後，埃塞俄比亞航空一款同型號客機亦發生空難，造成157人罹難，全球其後停飛737 MAX型號飛機。

波音今年初與美國司法部就以上兩宗737 MAX客機致命空難的刑事調查達成和解，同意繳交2.436億美元罰款、向受影響航空公司乘客賠償17.7億美元、以及設立一個5億美元受益基金，為受害者家人及親屬等提供補償。假如波音公司遵守協議內容，當局會在3年後撤銷控罪。

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