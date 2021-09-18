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8條金腰帶｜菲律賓傳奇拳王宣布參選總統
1 小時前
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菲律賓總統選舉帕奎奧杜特爾特
8條金腰帶｜菲律賓傳奇拳王宣布參選總統
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菲律賓傳奇拳王宣布參選總統。(網上圖片)

菲律賓傳奇拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)宣布明年參選總統。

菲律賓參議員帕奎奧稱：「我是個戰士，在擂台上或下我都會是戰士，我們需要進步、我們需要戰勝貧窮、我們需要政府服務人民，誠實、憐憫和透明地。」

42歲的帕奎奧，是當地惟一一個曾於8個不同量級奪得世界冠軍金腰帶的拳王，他已做了5年參議員，與菲律賓總統杜特爾特同屬菲執政黨民主人民力量黨(PDP-Laban)，但兩人因政見不合鬧翻，他批評杜特爾特政府貪腐，以及取悅中國的政策， 7月被驅逐出黨。

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帕奎奧民調排第5，杜特爾特女兒居首位。(資料圖片)

帕奎奧民調排第杜特爾特女兒居首位

民調顯示，在眾多總統參選人當中，帕奎奧的支持度排名第5，杜特爾特的女兒薩拉(Sara Duterte-Carpio)則排在首位。

杜特爾特所屬派系數天前已提名親信、參議員克里斯托弗吳參選總統，杜特爾特則出選副總統，雖然克里斯托弗吳已拒絕，但外界批評這個競選配搭是杜特爾特意圖繞過憲法，禁止角逐第二個6年總統任期的規定，希望延續掌權的策略。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/8條金腰帶｜菲律賓傳奇拳王宣布參選總統-285570
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