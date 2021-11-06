8死300傷｜侯斯頓音樂節人踩人 觀眾:人生最恐怖一夜

美國德州侯斯頓(Houston)上周五晚一個音樂節發生人踩人慘劇，釀成8死300人傷，警方正調查起因，並透露現場有人向其他人拮鴉片類毒品針，最少收到一名保安員被拮針並失去意識的報告，暫時未知是否因此引起人群恐慌。音樂節門票售罄，約5萬人入場，觀眾指當饒舌歌手Travis Scott出場時，情況突失控，「像有5萬人湧到台前，大家互相擠壓，空氣不足」。逃過一劫的人稱，「是人生中最恐怖一夜。」



28歲觀眾Niaara Goods(圓圖)說，有倒數器顯示Scott出場，「他一跳到台前，像通了電般，情況變得失控。一切很突然，感覺到肋骨被撞壓，頸項被別人手臂壓著，不能呼吸」。她與朋友失散各自尋找生路，她情急下咬了一名男子的肩膀好讓對方移動，「部分人笑我們這些尖叫逃生的人，因為覺得很滑稽，他們並不知道當中的恐慌」。Goods說：「這是我人生最恐怖的一夜，我真的以為會死，拼命逃出來」。

母後悔送門票給兒子

8名死者年齡介乎14歲至27歲。300人在現場接受治療，13人仍留醫，其中一名送院者僅10歲，情況危殆，以及部分人送院時心臟停頓，恐死亡人數會上升。14歲死者John Hilgret，其母親送門票慶祝他生日，料不到成為她最後悔的決定──兒子與好友同去音樂節，結果他永遠不回來。現場片段可見，Scott未有即時叫停表演，他在台上唱歌，台下有人為躺在地上已無反應的人施心外壓搶救，另有觀眾高叫暫停表演。據悉，Scott曾一度停下來，叫工作人員幫助觀眾。除了事發原因，當局還調查現場是否有足夠出口讓觀眾在突發事件時疏散。

8死300傷｜侯斯頓音樂節人踩人 觀眾:人生最恐怖一夜