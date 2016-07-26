80後打針成凱滙千萬業主 月底前多72萬人打針再「有樓抽」

為配合政府「谷針」防疫，各大企業、商會近月來推出多個抽獎活動，其中最受熱議的「終極大獎」、逾千萬的觀塘凱滙單位，昨終由身份證號碼「Z字頭」、相信是80後的幸運兒獲得。若市民為「抽樓」而打針亦不用灰心，主辦大抽獎的集團重申，若本月30日或之前，全港有500萬或以上人口已打一針，將送出另一個值1,200萬元同屋苑單位作抽獎，不過「有冇樓抽」還要視乎接種疫苗人數，能否在短期內大幅飆升。



是次大抽獎由信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團舉辦及贊助，有逾250萬人登記「爭崩頭」，全城矚目的終極大獎，是位於觀塘裕民坊的「凱滙」二期3座47樓D室的全新一房單位，面積約449方呎，約值1,080萬元，涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，以及首年管理費全數也毋須業主「埋單」。昨日在全國人大常委譚耀宗、前常委范徐麗泰，以及律師行代表見證下抽出得獎者。相信是全港首名「打針變業主」的幸運兒，身份證號碼首4個字連英文字母為「Z710」，電話號碼尾4位數字為「0215」，隨即引起不少人關注得獎者年齡；其中身份證號碼為「Z字頭」，得獎者應為1980年1月1日至1988年12月31日於香港登記出生的人士。至於其他中獎幸運兒，包括20份價值港幣10萬元預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額(幸運兒資料見表)，有得獎者身份證號碼為「WX字頭」，顯示應為外籍傭工或輸入勞工。

月底500萬人打針有難度

今次大抽獎雖已「名宅有住」，但想藉打針做業主的市民仍有希望。主辦單位早前已承諾加碼，若本月底全港有500萬或以上人口已打最少一針新冠疫苗，將再送出一個「凱滙」二期5座43樓K室一房單位，樓面面積約468方呎，值約1,200萬元，冀與全民接種率齊齊「更上一層樓」。不過，據疫苗接種專頁網站顯示，截至昨日，本港仍不足430萬人已打第一針，最新每日首針接種劑次7日移動平均值僅約1.7萬人，且持續下滑，要達標的話，今起21日內最少每天要有逾3.4萬人接種第一針，即使7至8月「打針高峰期」，最高平均值也只得約3.3萬人接種，似乎要各界齊心谷針，第二輪抽獎才有望再有樓抽。不過，12歲至18歲香港居民仍有機會在下一輪，抽到每份值20萬元預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額作獎學金。該集團的第二輪抽獎登記期至本月30日下午5時30分，打一針已可登記，而在第一輪抽獎未中終極大獎合資格香港永久居民亦自動參加。



多個疫苗抽獎活動將截止

城中疫苗大抽獎除有千萬單位巨獎外，仍有多類甚具吸引力「寶藏」等待它的「天選者」，而部分將於近日截止，包括旅遊獎賞類，有東瀛遊1,843份總值逾200萬元機酒住宿或套票，登記期至9月15日，當日或之前完成接種兩針可參加，23日抽獎；機管局送出6萬張機票，登記期下周四(16日)起至月底。其他抽獎亦有新鴻基地產9月15日前打完兩針、屬新地會員港人抽酒店住宿、餐飲現金券及電話等；廠商會18日下午6時前終極大抽獎，獎品包括分別30萬、70萬及100萬元免找數簽帳額各1個，2個10萬元名額，另有數千至數十萬元名貴禮品；煤氣公司最後一期抽獎26日截止。亦有機構毋須抽獎即有獎勵，「香港數學奧林匹克學校」即日起，不論家長或學生曾接種一針或兩針，每位學生均可獲1,000元獎學金。



部分尚未截止登記疫苗抽獎

‧長江集團精選禮券組合大抽獎—9月10日截止

‧新鴻基地產(新地會員)大抽獎—9月15日中午12時截止

‧恒基兆業集團大抽獎—9月16日截止

‧東瀛遊：旅遊大抽獎—9月15日截止

‧機管局：國泰航空及 HK Express機票—報名期：9月16至30日

‧香港總商會大抽獎—第五、六、七輪：9月15、22、29日截止

‧廠商會終極大抽獎—9月18日下午6時截止

註：部分大抽獎須「打齊兩針」，詳情請參閱各主辦機構網頁。