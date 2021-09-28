83名包括世衞等人員涉性侵致剛果29女懷孕 譚德塞致歉

包括世衞人員在內的83名援助人員，在協助剛果民主共和國對抗伊波拉疫情期間，涉嫌強姦和性侵婦女，世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)向受害者致歉。

獨立調查委員會的調查報告指出，包括世衞(WHO)、國際移民組織(IOM)和聯合國兒童基金會(UNICEF)等國際組織，在2018年至2020年協助剛果民主共和國對抗伊波拉疫情期間，有83名人員涉嫌性侵犯婦女，其中四分一、即21人是由世衞聘用，當中包括9宗強姦指控，亦有事主稱遭人員要求性交，以換取工作機會。報告形容部分女性在醫院被「突襲」，亦有世衞人員訛稱送少女回家，但最終載到酒店發生關係。

委員會成員Malick Coulibaly在記者會中表示，調查小組已確認有受害者被承諾以性賄賂保住工作，有小組成員指涉事人員大多拒絕使用安全套，令到29名女性懷孕，其中一人更只有14歲，部分女性更被強迫墮胎。

譚德塞：已向剛果轉介有關指控

譚德塞對報告提及的受害者和幸存者，遭遇性剝削和性侵犯致歉，對於世衞原本聘請來服務和保護她們的人所作的事道歉，發生在她們身上的事從不應在任何人身上發生，亦不可原諒，承諾將追究他們的責任。

涉事人員已被世衛禁止在未來聘用，有4名僱員被終止合約，但涉事人員會否被檢控仍然是未知數，譚德塞指，已向剛果民主共和國和其他涉事人員所屬國家，轉介有關指控。

調查小組料有世衞高層知情但置之不理

國際機構人員性侵指控最先在去年由媒體報道揭發，但調查小組主席表示，有關報道中的受害人並不包含於今次於報告中受訪的婦女，意味國際機構人員涉性侵問題，可能比報告所述的情況更嚴重，調查小組主席又相信，有世衞高層知情但置之不理。