911事件20周年｜失去丈夫時懷孕8個月 遺孀：20年像永恆

2001年9月11日美國遭遇恐怖襲擊，20年過去，對在襲擊中失去親人的來說，傷痛從未消失。遭兩架客機撞毀的紐約世貿中心遺址「原爆點」(Ground Zero)，昨日不少出席20周年悼念活動的遇難者家屬都忍不住落淚；Lisa Reina在襲擊中失去了丈夫Joseph，她當時懷孕近8個月，「20年感覺像永恆，但也像昨天發生」。她含淚說，「我們的兒子樣子像你的分身……繼續在天上看護我們、你的家人，直至我們再相見，我的愛。」

Mike Low的女兒是首架撞向世貿中心客機上的空姐，他多謝助他家人度過「人生最黑暗日子」的人。他還記得在襲擊後紐約的「灰黑世界」，並希望911悼念的不只是數目或日期，而是在襲擊中死亡的普通市民臉孔。在襲擊後出生的下一代親人，也站到台上讀出親人的名字，一名年輕女孩向其去世叔叔說，「我從未見過你，但我真的想念你。」

911襲擊時任總統喬治布殊：提防本土極端主義

911襲擊發生時任總統的喬治布殊在賓夕法尼亞州發表演說，當時其中一架客機的乘客反抗劫機施襲者，客機最終在該州一處農地墜毀，喬治布殊指「世界響徹大屠殺和警報聲，然後安靜下來，失去的聲音再也聽不到。很難形容我們所經歷的複雜感受。」他亦譴責「國內外的暴力極端分子」，形容他們是來自相同邪惡靈魂的孩子，「對抗他們是我們持續責任」。布殊又警告，國家陷入「分化」和「極端主義」之中，呼籲美國民眾重回20年前911襲擊之後大家團結合作的精神。布殊似乎是指8個月前，前總統特朗普的支持者衝擊國會山莊。特朗普昨日雖現身紐約市，但並沒有與總統拜登、兩位前總統奧巴馬和克林頓，一起出席世貿中心遺址的悼念活動，而是往紐約警局和消防局探訪。

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