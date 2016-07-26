911事件20周年｜20周年FBI首公開解密文件 沙特使館職員讓兩名襲擊者入住寓所

昨日是美國911襲擊20周年，2001年9月11日，4架客機被恐怖分子騎劫，分別撞向美國國防部五角大樓、紐約世貿中心及在賓夕法尼亞州墜毀，造成2,996人遇難。總統拜登日前簽署行政命令，批准聯邦調查局(FBI)公開當年的調查文件；FBI昨晚公開的解密文件指，其中一名沙特駐洛杉磯領事館職員在2015年接受查問時，承認讓兩名劫機者入住他的寓所，並協助兩人遊覽洛杉磯。該名職員被FBI發現是恐怖組織「阿蓋達」的「協調人」，沙特的領事館有意辭退他，指他在領事館內散布極端伊斯蘭教文章。911襲擊遇難者家屬一直質疑沙特阿拉伯政府與事件有關，而FBI披露的16頁文件顯示，施襲者與沙特人有接觸，但並無證據指他們與沙特政府串通。

與911襲擊兩名協助人有聯繫

該名沙特領事館職員被稱為PII，與另兩名沙特人Omar al-Bayoumi和Fahad al-Thumairy有緊密聯繫，後兩者被指為911襲擊的劫機者提供協助。FBI的解密文件披露al-Bayoumi在美國一間沙特資金的航空公司任「掛名員工」(ghost employee)，並詳細披露al-Thumairy如何向劫機者提供金錢、前往美國和住宿協助。al-Bayoumi曾被懷疑是沙特政府特工，最後獲釋未被檢控，al-Thumairy則在911襲擊後離開美國，之後下落不明，但FBI新披露的文件顯示，兩人確實與911襲擊施襲者有聯繫。

沙特重申與911襲擊無關

英國《每日郵報》報道，PII在2015年申請入籍美國，FBI在另一宗案件中意外暴露其身份，相信是曾在華盛頓特區領事館工作的Mussaed Ahmed al-Jarrah，但他強烈否認自己涉及911襲擊，堅稱並不認識任何一名劫機者。4架施襲客機共有19名劫機者在飛機上，其中15人為沙特公民。沙特上周三發聲明，再次重申911襲擊與該國無關，「令人惋惜的是這種錯誤和惡意聲稱仍持續存在」。

被指獲拉登挑選為911施擊者

FBI解密文件指，兩名涉與PII有聯繫的劫機者分別是Nawaf al-Hazmi和Khalid al-Mihdha，兩人登上美國航空航班編號77的客機，在911中撞向五角大樓。兩人被指與阿蓋達有長期聯繫，獲已故阿蓋達領袖拉登挑選成為911襲擊其中一名施襲者。FBI指， PII承認向兩人展示洛杉磯一間地中海餐廳的位置，該處常被懷疑是恐怖分子的物流支援站。PII否認是接獲指令這樣做，稱他只是單純協助兩名初到該處的學生。

文件又指，PII是伊斯蘭武裝小組(Armed Islamic Group、GIA)的協調人，也與「薩拉菲呼聲與戰鬥組織」的成員有聯繫，兩個組織最後加入了阿蓋達。另有消息人士向FBI稱，PII「直言不諱地反基督徒、猶太人和伊斯蘭敵人」。PII則向FBI探員表示，其在領事館的職責是協助在美國留學的沙特學生，包括翻譯和分發伊斯蘭文學。報道稱，不清楚PII在2005年受查後有否入籍美國，以及是否仍與沙特領事館有聯繫。

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