AI的錯｜Facebook誤將黑人標籤為靈長類動物

Facebook的AI錯誤將一段涉及黑人的視頻貼上「靈長類動物」標籤，引發熱議。事件經報道後，Facebook始發現錯誤及致歉。

《紐約時報》報道，有Facebook用戶反映，觀看英國小報《每日郵報》6月27日發布的一段近4分鐘的影片後，收到一條自動提示，詢問他們是否想「繼續觀看有關靈長類動物的視頻」，引來熱烈爭議。

影片的內容是一名白人與一群正在慶祝生日的黑人男子發生衝突。影片內並沒有任何關於猴子或靈長類動物的內容。

Facebook：顯然是不可接受的錯誤

Facebook於事件獲報道後始發現錯誤，於上周五(3日)表示，承認事件是演算法錯誤所致，與原本帖文內容無關，並指「這顯然是一個不可接受的錯誤」。根據Facebook於給予傳媒的電子郵件中表示，在發現事件後，公司已立即禁用了整個主題推薦功能，並向可能看到該冒犯性建議的所有人道歉，並指Facebook正在調查原因，以防止同類事件再次發生。

2015年，Google的圖像辨識系統亦發生類似錯誤，將黑人照片歸類成大猩猩。Google其後公開道歉，並刪除大猩猩、黑猩猩及猴子的標籤。