am偵查｜宅度假愈住愈刁鑽 大熱遊艇Staycation違法

環球疫情反覆，港人出國旅遊無望，「宅度假」(Staycation)應運而生，而且愈住愈刁鑽，愈住愈豪華。本報發現有遊艇船主看準商機，在住宿網站推出「遊艇Staycation」，日租價錢由逾千元至數萬元不等，部分預約期更已排至9月尾。不過，使用遊樂船隻作非遊樂用途屬於違法，其中就使用遊樂船隻作賓館用途，海事處過去3年累計共作出6宗檢控。有法律界人士表示，遊艇出租者及承租者有機會同被檢控，呼籲市民切勿以身試法。

記者：劉凱欣

「夏日炎炎，租酒店玩已經租到悶，倒不如同朋友租船開派對兼Staycation！」近日，在社交平台上興起一股租住遊艇熱潮，不少網民皆認為租遊艇當酒店過夜甚新奇，倘若價錢合理，都想一嘗晚上在海浪聲下入睡的獨特體驗。然而，「遊艇Staycation」評價好壞參半，有曾租住的網民指出，住遊艇是一個很有趣的體驗，但亦有人稱價格不菲，而且交通不便，房間清潔度亦成疑。

列明入住退房時間不設房間服務

從部分住宿租賃平台所見，遊艇Staycation的推介帖文甚多，不少預先上載遊艇的相片，部分更附設介紹短片。以兩日一夜的房價為例，價錢介乎逾千元至數萬元不等，而所有遊艇Staycation亦如酒店Staycation一樣，已預先列明入住及退房時間、艇上設施、可住人數，唯一不同的是，遊艇沒有房間服務(Room Service)及每日清潔服務。遊艇大多停泊在香港仔深灣、大嶼山愉景灣、屯門黃金海岸，以及西貢對開海面。當中，大部分遊艇只會原地停泊，不會有人代駕出海。不過，有遊艇船主指出，歡迎承租者攜帶寵物上船，又指可在甲板上吸煙。

記者以顧客身份聯絡其中一位船主，表明希望在9月連續租住兩晚。船主隨即安排舢舨接送記者登上停泊在深灣的遊艇參觀，由香港仔碼頭出發，不消10分鐘即抵達兩艘遊艇停泊地方。記者現場所見，兩艘遊艇外觀大同小異，內櫳頗為新淨，除有一間主人房及兩間客房外，還有兩個套廁，廚房則設有爐頭及廚具可供煮食，亦設有雪櫃等基本電器。

船主稱可停泊南丫島西貢海面過夜

船主向記者表示：「你要租就趁手啦，呢兩、三個月夏天，真係好多人租嚟過夜。依家你要租，都要9月尾先有期。」當記者追問遊艇是否只能在沿岸停泊過夜時，該船主稱：「梗係唔係啦，你想我哋開隻遊艇去邊都得。好多時啲人鍾意喺南丫島、西貢等海面過夜，話咁先夠寫意。我哋仲可以幫手煮飯、買酒，你哋幾多個人上嚟玩都得。」

租住遊艇過夜是否違法，又會否需要承擔法律風險？海事處回覆本報查詢表示，根據《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》規定，遊樂船隻的船東或承租人，只可使用船隻純作遊樂用途。在香港水域使用遊艇作居住用途，即屬違法，最高可被罰款1萬元。2018年1月1日至今年9月10日為止，海事處成功檢控23宗使用遊樂船隻，作非遊樂用途的個案，當中包括6宗涉及使用遊樂船隻作賓館用途。

大律師：租住遊艇的人同須負法律責任

執業大律師陸偉雄表示，租住遊艇與租住陸上無牌賓館不同，租住的人同樣須承擔法律責任，「顧客唔可以用唔知道作為抗辯理由，如果出租者話純粹俾個朋友用隻遊艇，更加係走緊法律罅。」國際專業保險諮詢協會會長羅少雄則指，船隻如同車輛，船東需購買強制第三者保險，而填寫投保書時，必須聲明用途。當船隻違法出租作居所用途，並不幸發生意外時，保險公司或會因船隻違法地未有將事實披露，以及違反船隻用途，而拒絕有關索償。

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