am偵查｜直擊鄉郊另類租盤 貨櫃屋月租三千蚊

政府最新一份《施政報告》剛出爐，當中不少篇幅聚焦土地及房屋問題，但遠水始終難救近火。在需求遠超供應的情況下，造就貨櫃屋及組合屋等「另類租盤」遍地開花。本報記者佯裝租客，相約地產經紀到元朗「睇盤」，單單一條村已有逾20間另類租盤出租。有法律界人士指，若未經事先申請，在私人土地或舊批農地，放置並改裝貨櫃屋或組合屋作為住宅，均屬違法。

香港樓價與租金高企，有人為求有瓦遮頭，不惜蝸居荒郊的貨櫃屋或組合屋。記者早前放蛇佯裝租客，聯絡一個在網上平台招租的地產經紀，相約到元朗「睇盤」。見面當日，經紀相約連記者在內，共5組有興趣租盤的準租客，先在西鐵站集合，隨後步行約15分鐘，輾轉穿過多條無路名的小巷及矮樹林，終抵達位於元朗竹新村。其中，貨櫃屋位置十分隱蔽，外圍設有一幅高約4米的「銅牆鐵壁」。

基本家具齊備廁所洗衣機共用

據記者目測所見，「銅牆鐵壁」所包圍的農地面積，約有3,500至4,000平方呎，當中建有平房及貨櫃屋。貨櫃屋單位面積約100平方呎，屋內設有小型雪櫃、小窗及冷氣機，同時設有床、衣櫃等基本傢俬，惟廁所及洗衣機設於屋外，須各伙共用。經紀向記者表示，單位月租3,000元，須付兩個月按金及一個月上期，電費及水費根據獨立電錶計算。同時，經紀又稱該村已鋪設光纖寬頻，租客可自行申請。

「呢間貨櫃屋係最平一間，但你要諗，呢兩年新冠疫情，好多人唔鍾意再同人共用廁所，怕易染病。」當聽到涉及衛生問題，多名準租客開始議論紛紛，表示憂慮。此時，該經紀再力銷同村剛建成的組合屋，其中有7間已經租出，只剩1間，十分搶手。經記指：「呢間就租4,300蚊，但有一房，仲有獨立廁所同有開放式廚房，環境就好好多，業主仲話可以幫手開多隻窗，你哋考慮下，真係租得過。」

合法與否？經紀稱「唔好咁公開就得」

翻查城規會資料，貨櫃屋所在位置以至附近一帶，均屬「農業」用途，任何填土工程或興建俗稱「丁屋」的新界豁免管制屋宇，必須先取得城規會的同意。當記者追問在相關地點租用貨櫃屋或組合屋居住是否合法時，經紀未有正面回應，僅稱：「唔好咁公開就得」，強調租住不會被人趕走。

執業大律師陸偉雄指出，如相關人士未有事先申請，不論在私人土地或舊批農地，放置並改裝貨櫃屋作為住宅，均屬違法。一經發現，地政總署會向業權人發警告信、釘契，甚至收回土地。測量師學會前會長何鉅業更擔心，該類貨櫃屋或組合屋，在建築過程中沒有入則，或未符合法例規定的建築物安全標準，夏季遇上颱風，容易整個吹起。「呢啲屋無入則，渠通常亂駁，甚至亂排污，喺疫情下存在好大衛生風險。」

地政總署表示，如未經批准在私人農地上搭建構築物(已登記寮屋除外)，屬違反土地契約條款，署方會採取執行契約條款行動。在2018年至2020年期間，每年就私人農地搭建違契構築物，而採取執行契約條款行動的個案數目，分別為1,086、968和580宗。

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