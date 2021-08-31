am偵查 市民玩命打卡 闖排洪水塘划獨木舟

港島大潭水塘淪為違法嬉水兼「打卡」熱點！本報早前直擊有市民為影「刁鑽」靚相，不惜趁大潭篤水塘晚上排洪期間，冒險擅闖壩底划獨木舟並列陣打卡；亦有行山人士在大潭副水塘水壩，不顧自身安危拍照兼洗腳。有專家直斥，相關人士不但污染食水，行為亦十分自私，猶如玩命。記者：劉凱欣

「今晚大潭篤水塘排洪，梗係要特登要組團過嚟打卡影靚相啦！」在剛過去的暑假，大潭水塘吸引了大批市民前往，當中又以大潭篤水塘「夏季限定」的放水排洪最為吸睛。記者日前在暴雨過後的晚上到場視察，發現至少6艘裝有彩燈的獨木舟，在大潭篤水塘水壩與石橋之間的位置拍照留念。

裝束隨便無穿救生衣

記者現場所見，眾人裝束隨便，亦無穿上救生衣。其中一名划獨木舟者哨子一響，多艘幻彩獨木舟隨即排出不同陣式，以水壩作為背景，讓橋下澗水而行的友人拍照留念。有人更似早有預備，在舟前裝有運動相機，錄下自己划舟的片段。期間，有其他遊人上前質疑：「乜水塘可以划獨木舟架咩？仲要早有準備整埋彩燈打卡」。惟眾人置若罔聞，自顧自地繼續拍片拍照，途中更多次轉換彩燈，打鬧笑聲不絕於耳。在大約一小時後，眾人才從橋底上岸，摺起獨木舟駕車離去。

中年婦副水塘洗腳

另一打卡熱點大潭副水塘，有人更在社交媒體上分享，在下雨期間擅闖水壩的「罪證」。在帖文中可見，其一行至少10人闖進大潭副水塘，當中一名身穿行山裝束的中年女子，更一時坐於水塘下游，脫鞋洗腳兼浸水消暑；一時騎坐在排洪中的水壩，興奮拍照。而另一段影片所見，她更嘗試冒險沿水壩斜坡向上行，但正值水壩排洪，水流十分湍急，該女子未能站穩，情況十分驚險。稍一不慎，隨時會失足從十多米高的水壩滑下，直接跌進水塘。該女子又在帖文中承認，自己其實不懂游泳，又謂「水嘅威力的確令人驚、令人卻步」，但她仍自誇稱可以應付，更推介網民到該處嬉水。擅闖水塘禁地的情況時有發生。獨木舟三級教練兼攀山拯救專家梁念豪直斥，上述相關遊人行為自私，罔顧自身安全之餘，更易出奪命意外。他稱：「擅闖水塘污染食水，首先已經係犯法。其次依家天氣咁唔穩定，一落雨，水壩大排洪就可以將人沖走，就算有著救生衣都死，喺嗰度玩水上運動同嬉水，簡直係玩命。」

水務署過去3年51宗檢控

水務署在2019至2021年間，曾就市民擅闖水塘，作出共51宗檢控。發言人亦證實，大潭篤水塘水壩與橋之間的範圍，以及大潭副水塘水壩及下游位置，均是構成水務設施部分。根據《水務設施條例》，任何人拋擲或擺放任何物件於構成水務設施部分的水中，即屬犯罪，可被處罰款最高5萬元及監禁2年。