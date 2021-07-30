am專訪｜當德國寶遇上旗袍 陳嘉賢二代接班 廚櫃設計融入長衫爆火花

主力家電業務的德國寶與傳統服飾長衫旗袍，兩者看似風馬牛不相及，但德國寶副總裁陳嘉賢(Karen)卻成功擦出火花！由她一手建立的「THE SPARKLE COLLECTION by German Pool(下稱SPARKLE)」打造美觀及實用的家電及廚櫃外，更涉足旗袍、珠寶首飾等範疇，本著「香港人玩傳統嘢可以好型，只要運用恰當，可以將傳統事物年輕化。」

曾在外國留學及於微軟等企業工作的Karen，是德國寶創辦人陳國民的女兒，約13年前回流加入公司，主力從事市場推廣工作，成功帶領公司品牌更上一層樓。談到創立旗袍生意的念頭，皆因獲得一個女企業家獎項時而萌生，她接受本報專訪時透露，因「自己貪靚怕同人撞衫」，所以根據自己靈感找來設計師度身訂造一件獨家戰衣上台領獎，「件衫嘅設計係將水晶鑲在旗袍上」，這就是SPARKLE誕生的第一件旗袍，之後意外獲杭州絲綢博物館展出，更成永久收藏品。

為新生意拜師名門 學手藝

訪問期間，Karen隨手拿起張A4紙，展示模擬如何將一匹布裁剪成一件長衫，看其手法如此純熟，原來她為了對這門手藝及歷史有更深了解，報讀夜校相關設計課程，獲有「海派旗袍大師」之稱的封有才老師親自教導。她認為，學做生意、學做一個新產品線都必須經歷一個正規訓練，突顯出對這門生意的投入。Karen其後更聘請封有才加入SPARKLE擔任顧問，負責監控品質及品牌處理造工，讓品牌可大膽地加入跨界創意元素，同時不失長衫應有傳統概念。

色彩繽紛是SPARKLE Collection的特色，甚至會用「較大膽」的螢光顏色去設計，Karen承認一般長衫該不會出現這花樣，但正正想改變人們對長衫的刻板印象，「一般對長衫第一印象係嫁喜時先著，或者係上一代會比較嚮往的衣著，但即使是傳統服飾亦可以好個性化，著得好型，我著長衫會襯牛仔褲同波鞋。」

Karen更利用德國寶的本業優勢，透過本來只設計水晶櫃面板的室內設計師及建築師，大膽地融入長衫設計，因為她認為一塊面板與一塊布都是異曲同工，可以配搭出一件又一件獨特的作品。其中包括Karen丈夫所設計的紅白藍長衫；以黑白色階磚為本的設計等，「我覺得要用心去玩一件事情，亦要搵到設計人才一齊去玩，咁先會有好多火花，每年都好期待與跨界別朋友合作，帶來與別不同及新穎元素。」



盼傳統文化 推廣至老中青

為推廣長衫文化，Karen與其設計團隊近年參加不同的時裝展，亦與本地院校合作培訓生力軍，如去年挑選15份入圍作品，當中有10份成為SPARKLE時裝展的作品。她坦言，SPARKLE有殿堂級老師傅、有自己這位中年人士，以及一班生力軍，集「老中青」三代之大成去推動長衫文化承傳下去兼年輕化。

對於品牌未來發展，Karen表示旨在打造屬於香港的自家原創品牌，SPARKLE定位是高端的人工定製，整個系列都是使用全真絲、全人手製作，每一件都是收藏品。不過礙於新冠肺炎疫情爆發，宣傳工作亦受影響，她希望疫情過後，商會活動、宴會、婚宴能陸續回復正常，「始終全新推動一個時尚生意，係要用心機慢慢做。」

旗艦店設工作坊 創新玩味

在香港已有近40年歷史的德國寶，今個夏天有新動作，佔地約2.7萬方呎的旗艦店已進駐銅鑼灣。Karen稱，新店除一般家電產品零售外，希望旗艦店亦可以做到一個新趨勢，就是晚上提供一些文青、生活品味元素的工作坊，如繡花、書法、品酒、烘焙咖啡等，亦有「開心廚房」的烹調課程，並待疫情受控後，計劃舉辦live show及請達人進行現場分享等，「總之就要好玩、開心、正面、健康，希望旗艦店做到。」

此外，Karen亦留意到疫情下愈來愈多人在家煮食，亦提高了消毒意識，故推出多款迷你家電及防疫系列產品，如摺疊式熱水壺及水杯、韓式光波燒烤爐、纖營蒸煮盒、消毒盒等，方便港人在家或辦公室使用。她認為產品「迷你化」是現在的趨勢，公司未來會考慮加入更多年輕化元素，期望做到產品實用之餘，亦有型格。