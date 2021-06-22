Banksy碎畫改名《愛在垃圾桶》 3年後拍賣升價逾10倍

匿名街頭塗鴉大師Banksy，3年前在蘇富比拍賣會將剛出售的畫作《女童與氣球》(Girl with Balloon)碎掉，最終半幅畫作變成碎紙懸吊畫框外。該幅畫作在英國當地時間昨日(14日)重登拍賣場，改名《愛在垃圾桶》(Love is in the Bin)，最終以1,600萬英鎊成交，折實港幣1.7億元，較當年約1,100萬港元升價逾10倍，超出最高估價兩倍，同時刷新Banksy作品拍賣價最高紀錄。

2018年10月5日，《女童與氣球》在倫敦蘇富比拍賣會進行拍賣，以86萬英鎊成交，折實約860萬港元，但在拍賣「扑鎚」一刻，收藏於畫框內的碎紙裝置突然啟動，將畫作碎掉一半，並懸掛在畫框外。Banksy隨後表示，畫作改名為《愛在垃圾桶》，最終由一位匿名歐洲女性藏家以以140萬美元，折實約1,100萬港元買下。

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