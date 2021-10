Banksy碎畫改名《愛在垃圾桶》 3年後拍賣升價逾10倍

匿名街頭塗鴉大師Banksy,3年前在蘇富比拍賣會將剛出售的畫作《女童與氣球》(Girl with Balloon)碎掉,最終半幅畫作變成碎紙懸吊畫框外。該幅畫作在英國當地時間昨日(14日)重登拍賣場,改名《愛在垃圾桶》(Love is in the Bin),最終以1,600萬英鎊成交,折實港幣1.7億元,較當年約1,100萬港元升價逾10倍,超出最高估價兩倍,同時刷新Banksy作品拍賣價最高紀錄。

2018年10月5日,《女童與氣球》在倫敦蘇富比拍賣會進行拍賣,以86萬英鎊成交,折實約860萬港元,但在拍賣「扑鎚」一刻,收藏於畫框內的碎紙裝置突然啟動,將畫作碎掉一半,並懸掛在畫框外。Banksy隨後表示,畫作改名為《愛在垃圾桶》,最終由一位匿名歐洲女性藏家以以140萬美元,折實約1,100萬港元買下。

相關新聞: