BBC記者誘騙戴妃受訪 英警決定不再跟進

戴安娜王妃1995年接受英國廣播公司(BBC)訪問,爆出與王儲查理斯婚姻破裂,而查理斯的密友卡米拉是第三者,訪問轟動一時。英國當局早前證實負責訪問的記者Martin Bashir以欺騙手段誘使戴妃受訪,英國警方昨日(15日)透露,將會停止跟進案件。

英國警方表示,在審閱相關調查報告和諮詢皇家檢控署後,無法找到證據顯示當中涉及違法行為(not identified evidence of activity that constituted a criminal offence),因此決定不會採取跟進行動。

Bashir涉偽造文件誘使戴妃受訪

有關Martin Bashir的獨立調查報告,由英國最高法院退休法官約翰·戴森勳爵 (John Dyson, Lord Dyson)主理,今年5月底發表,內容證實BBC電視時事欄目《廣角鏡》(Panorama)前記者Martin Bashir,透過偽造銀行結單,令戴妃胞弟史賓沙誤以為有王室職員收賄披露戴妃敏感資訊,促使他將Bashir介紹給戴妃受訪。

戴妃於訪問播出兩年後離世

1995年11月20日,《廣角鏡》播出《An Interview with HRH The Princess of Wales》訪問,當中戴妃透露查理斯與密友卡米拉 (Camilla Parker Bowles)出現婚外情,並坦言「這段婚姻中有三個人 (There were three of us in this marriage)」。訪問播出翌年,戴妃和查理斯離異,並於1997年在巴黎車禍離世;而查理斯則於2005年迎娶卡米拉。