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BBC記者誘騙戴妃受訪　英警決定不再跟進
6 小時前
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BBC戴安娜Martin Bashir戴妃英國皇室查理斯
BBC記者誘騙戴妃受訪　英警決定不再跟進
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戴妃於1995年接受BBC時任記者Martin Bashir訪問。(網上圖片)

戴安娜王妃1995年接受英國廣播公司(BBC)訪問，爆出與王儲查理斯婚姻破裂，而查理斯的密友卡米拉是第三者，訪問轟動一時。英國當局早前證實負責訪問的記者Martin Bashir以欺騙手段誘使戴妃受訪，英國警方昨日(15日)透露，將會停止跟進案件。

英國警方表示，在審閱相關調查報告和諮詢皇家檢控署後，無法找到證據顯示當中涉及違法行為(not identified evidence of activity that constituted a criminal offence)，因此決定不會採取跟進行動。

Bashir涉偽造文件誘使戴妃受訪

有關Martin Bashir的獨立調查報告，由英國最高法院退休法官約翰·戴森勳爵 (John Dyson, Lord Dyson)主理，今年5月底發表，內容證實BBC電視時事欄目《廣角鏡》(Panorama)前記者Martin Bashir，透過偽造銀行結單，令戴妃胞弟史賓沙誤以為有王室職員收賄披露戴妃敏感資訊，促使他將Bashir介紹給戴妃受訪。

戴妃於訪問播出兩年後離世

1995年11月20日，《廣角鏡》播出《An Interview with HRH The Princess of Wales》訪問，當中戴妃透露查理斯與密友卡米拉 (Camilla Parker Bowles)出現婚外情，並坦言「這段婚姻中有三個人 (There were three of us in this marriage)」。訪問播出翌年，戴妃和查理斯離異，並於1997年在巴黎車禍離世；而查理斯則於2005年迎娶卡米拉。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/bbc記者欺騙戴妃受訪　英警決定不再跟進-285099
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