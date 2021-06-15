BBC：英國防部機密文件遺留巴士站 驅逐艦駛經克里米亞路線討論內容外洩

英國廣播公司(BBC)周日報道，有民眾上周二清晨在肯特郡一個巴士後方意外發現一批相信屬於國防部的機密文件，內容包括高層官員討論海軍驅逐艦「衛士號」(HMS Defender)上周駛經克里米亞對開海域時俄羅斯可能作出的反應，以及磋商北約部隊撤出阿富汗後英軍派駐當地的可能性等。國防部發言人承認，一名職員報稱遺失一批屬敏感性質的國防文件，政府回應指正調查事件。

BBC指，該名民眾把近50頁的文件交給BBC，當中包括電郵和PowerPoint簡報內容，相信是一名國防部高級官員的辦公室外洩。報道指，文件顯示，國防部高層上周一曾熱烈討論「衛士號」驅逐艦駛過克里米亞對開海域期間，俄羅斯可能有何反應，一名永久聯合總部(PJHQ)官員說問道：「我們如何理解(來自俄羅斯)可能的『歡迎派對』？」

由PJHQ作簡報的PowerPoint展示「衛士號」兩條路線供選擇，其中一條形容為「安全與專業、由Odessa直接前往Batumi的路線」，簡報並附有克里米亞西南端的路線草圖。內容指，這條路線「將提供(英國)與烏克蘭政府接觸的機會……這裡是英國承認的烏克蘭領海」，預計3個俄羅斯可能作出的反應，包括由「安全與專業」至「既不安全又不專業」。另一考慮的路線則是「衛士號」遠離有爭議水域航行，但這有機會讓俄羅斯援引為英國承認俄國擁有克里米亞領海主權的證據。

結果，俄羅斯國防部上周三指，俄方巡邏船向「衛士號」開火示警，軍機在「衛士號」航線投擲炸彈，但英國隨即否認俄方所言，稱俄方並沒開火示警。