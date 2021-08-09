BNO簽證｜《泰晤士報》：中國特務監視簽證中心 英政府籲港人網上申請

英國《泰晤士報》(The Times)報道，有中國特務正監視香港的簽證中心，英國政府擔憂會將申請人的姓名容貌，送交北京當局，呼籲港人轉為網上申請簽證。報道指，有中國特務在香港的兩個英國簽證中心外監視異見人士，英國政府知悉事件，憂慮這些間諜會將申請人的姓名及照片傳送予中國當局，以阻止他們離境，正與社區組織合作，呼籲申請人經網上申請簽證。

報道引述英國內政部發言人指，BNO簽證過程有保障措施，以確保對申請人是安全可靠的，大多數人能夠在網上完成，無需親身遞交。報道又指，目前持有生物識別護照的港人可在網上申請英國簽證，但無法使用智能手機掃描護照者，則需要前往簽證中心。不過，該程序正被重新檢視，以避免需要前往中心。

有支持北京人士被逐助港人融英小組

報道又指，有在英港人組織向英國政府舉報，有支持《港區國安法》和北京的人士，混入幫助港人融入英國生活的跨政府工作小組，稱該人被納入工作組「違反了BNO簽證計劃的精神」，擔心會洩露重要信息予中方。英國政府已將涉及人士逐出小組。

《泰晤士報》早前亦曾揭發，有中國間諜冒異見人士，企圖通過香港簽證計劃進入英國，內政部已經對簽證申請進行了額外背景調查。

英國政府於今年1月31日正式接受BNO簽證申請，以方便港人赴英定居。英國內政部估計，可能會有逾百萬人透過計劃申請移居英國，但最有可能數字則是超過322,400人。今年5月，英國政府已收到超過34,000宗BNO簽證申請。

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