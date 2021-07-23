BNO｜倫敦市長宣布撥款協助移居英國港人

英國倫敦市長簡世德(Sadiq Khan)宣布，會撥款90萬英鎊，即約962萬港元，協助移居當地的香港人尋找工作、房屋及入學。

簡世德表示，有逾3.4萬名香港人已經申請BNO簽證移居英國，但因為疫情關係，大部分人未抵達當地。他預期，移居英國的港人會有四分一至三分一人以倫敦為目的地。他指，有道德責任協助到英國的香港人，宣布將撥款90萬英鎊協助他們尋找房屋、工作及入學。

簡世德：倫敦會熱情歡迎到來港人

簡世德提到，受到疫情和英國脫歐影響，數以萬計的人離開倫敦，因此當地有破記錄的職位空缺，市政府會撥款並與社區團體合作，協助為港人適應當地生活。他承認，自新冠疫情爆發以來，倫敦針對華人及亞裔的仇恨罪案有所增加，但強調有關個案近期已經回落，並重申，倫敦會熱情地歡迎到來的港人，且有協助他們的道德責任。

英國因應中國去年實施《港區國安法》，在今年1月31日起開放讓符合BNO資格的港人申請5年期BNO居留簽證，憑該簽證在英住滿一年後，便可正式申請成為英國公民。英國政府又估計，未來5年可能有多達32.2萬港人申請BNO簽證，預料今年會有約12.3萬至15.3萬名人申請。