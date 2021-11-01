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COP26會場竟缺輪椅設備　以色列能源部長被遺棄門外
3 小時前
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COP26會場竟缺輪椅設備　以色列能源部長被遺棄門外
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出席聯合國氣候論壇的以色列能源部長Karine Elharrar，因會場問題未能入內。(路透社)

聯合國氣候論壇(COP26)在英國的格拉斯哥舉行，然而以色列總理貝內特(Naftali Bennett)本來與其能源部長Karine Elharrar出席周一(1日)的會議，但因為會場沒有輪椅通道，令她無法進入，貝內特表明會作出投訴，並表示若會場沒改善，將不會出席周二的會議。

Karine Elharrar在周一會議後，於Twitter表示傷感，指：「聯合國沒有在活動上提供方便。」總理貝內特表明會向主辦單位作出官方投訴。他更表明，若是周二主辦單位Karine Elharrar都不能進入會場，他都不會出席會議。

英國駐以色列大使Neil Wigan在Twitter向Karine Elharrar致歉，並表示：「我們需要的聯合國氣候論壇是歡迎以及包括所有人的。」

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以色列總理貝內特指，若會場無法改善將缺席周二會議。(路透社)

會場外苦候兩小時

Karine Elharrar向傳媒表示，自己無法進入會場，因為入口僅可以用腳走入去或是透過接送，但都不適合輪椅使用者。她透露自己在會場外等了兩個小時，最後被迫返回愛丁堡的酒店。

英國外交大臣祁湛明亦有在Twitter對Karine Elharrar致歉，他指：「氣候論壇的會場是有設計給予所有人方便，我已經與官員溝通有關事件，我期望在明日可以與你見面。」

消息指貝內特已經與約翰遜提到有關事件，而約翰遜將邀請貝內特及Karine Elharrar在周二與他會面。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/cop26會場竟缺輪椅設備　以色列能源部長被遺棄門外-291219
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