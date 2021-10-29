COVID-19下 救定唔救?

「如果在街上突然遇到有人暈倒， 失去反應和呼吸。作為一位目擊者，你會選擇救或不救呢？如果選擇救的話，你又會否施行心肺復蘇法(CPR)？因為在COVID-19疫情下，大家對傳染病都有所顧慮，所以當我們要施行心肺復蘇法(CPR) 時，程序如下圖所示：

發現不省人事的傷病者

配戴口罩➡️清潔雙手➡️先致電999並請旁人取去顫器(AED) ➡️檢查呼吸：只觀察傷病者的胸口有否起伏➡️不施行人工呼吸只連續施行胸部按壓(Hands only CPR) ➡️盡快使用去顫器(AED)施行去顫法

疫情下點做CPR？

按照美國心臟協會(American Heart Association)最新的指引，在疫情期間如遇上心跳驟停的傷病者時，為了保護急救員免受感染，只需要施行胸部按壓的心肺復蘇法(Hands-Only CPR)便足夠，不用灌氣。

如果要使用去顫器(AED)又有冇唔同？

為了提高傷病者的存活率，心肺復蘇法(CPR)和使用去顫器(AED)施行心臟去纖維性顫動法(簡稱去顫法)兩者都是缺一不可的。雖然去顫法的程序在疫情下並沒有分別，但急救員必須做好保護措施，以進一步保障自身與傷病者的安全。

邊度可以搵到AED？認住呢個標誌！

AED標誌的組成：

- 心形圖案

- 閃電圖案

- AED三個英文字母

現時香港消防處設有「AED 搵得到」 網上

資訊平台讓公眾更易取得AED：

https://es.hkfsd.gov.hk/care/zh-hant/

邊度有得學呀?

香港紅十字會及香港聖約翰救護機構於2019年得到香港賽馬會慈善信託基金的捐助，開展為期三年的《賽馬會「顫動人心」社區計劃》，為全港的社會福利署資助社區服務單位提供心肺復蘇法及去顫法的培訓並安裝去顫器，費用全免。另外，上述培訓機構更不定期為公眾人士舉辦一些免費急救講座，以增加大家對急救的認知及信心。

計劃時段︰即日起至2022年11月

香港聖約翰救護機構

(香港麥當勞道二號聖約翰大廔)

電話：2530 8068-69

電郵：assn.support@stjohn.org.hk

報名網址：https://ereg.stjohn.org.hk/course

香港紅十字會

(西九龍總部辦事處)

電話：3971 0288

電郵：fa.training@redcross.org.hk

報名網址：https://training.redcross.org.hk/tms/zh-HK/firstAidTraining.jspx

*有興趣了解及參與的社區服務單位及公眾人士

可聯絡香港紅十字會或香港聖約翰救護機構。

主辦機構

香港紅十字會、香港聖約翰救護機構

捐助機構

香港賽馬會慈善信托基金

