CSL Mobile推消費券限量勁減

第二期精選優惠周一開

政府已於8月1日起向合資格人士派發首輪2,000元電子消費券，CSL Mobile亦特別推限量勁減優惠，繼早前推出的首輪精選產品被排隊搶購，第二輪優惠將於下周一(8月9日)再度登場，多件限量精選產品同樣以不同折扣價供搶購。

為響應政府派發消費券，CSL Mobile特設csl Bazaar消費限定店及1O1O Mega Sale，喺推廣期內推出超過2,000件熱賣產品以低至3折發售，首輪優惠已於8月3日推出，當日尚未開店，csl旺角旗艦店（西洋菜南街 2J-2Q）、csl 銅鑼灣旗艦店（怡和街 22 號）及1O1O Center尖沙咀旗艦店（漢口道 28 號亞太中心）門外已現長長人龍，不少市民通宵排隊等待購買心水產品，包括搶購半價MacBook Air、Switch及AirPods等大熱產品。

多款產品推限定折扣

於下周一（8月9日）推出的第二輪精選優惠，亦有多款精選產品同樣以優惠價發售，當中包括低至62折 ($3,380) 的Dyson Pure Cool Link™ TP04座地式二合一風扇空氣清新機、85折（$7,049）的11吋iPad Pro及以86折（$9,099）發售的12.9 吋 iPad Pro (第5代)，還有低至8折（$3,349）的Apple Watch Series 6 GPS、低至47折（$699）的Bose無線耳塞，iPhone 12 Pro亦以低至85折（$7,899）發售。而Lite Guardian 4G 兒童智能定位追蹤手錶更低至1折（$99），還有多款家電、美妝及寵物用品等，均以限定優惠價發售，料將再次引發排隊搶購潮。

消費可獲5G服務體驗咭

此外，全線csl專門店及1O1O Center都已支援政府消費券計劃之所有儲值支付工具。市民更可與親友夾單付款，如使用政府消費券夾單選購產品或繳交流動電話賬單更可享港幣200元手機/配件禮券。只需於csl專門店及1O1O Center消費滿2,000元，更可免費獲贈csl/1O1O 5G 300GB本地流動數據咭一張，可於 90日內體驗CSL Mobile 的5G流動通訊及增值服務（總值港幣 1,248 元）



優惠詳情：

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