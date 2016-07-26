Delta病毒入侵 台幼稚園群組增至23人

台灣新北市幼稚園感染群組所感染的新冠病毒，昨證實為Delta變種病毒，而全台昨日新增的7宗本土確診中，6宗都屬於幼稚園群組，令群組擴大至23人。新增個案中，4名患者更住同一大廈，包括一名幼稚園學生的埃及籍父親，且該「埃及爸」家庭前後已有3人確診，發病時間為群組中最早。



中央流行疫情指揮中心指，埃及爸是群組中唯一有境外旅居史的確診者，上月4日從埃及回台，持登機前3天核酸檢測陰性證明，在機場入境、集中檢疫期間及期滿的檢測結果均為陰性，其兒子及妻子上月25日發病，周一及二先後確診；埃及爸一直無症狀，作為密切接觸者檢測後才發現Ct值37.9，病毒量低。

指揮中心認為，不能就此認定埃及爸是今次群組感染源頭，且從現有資料及學童症狀來看，幼稚園群組可能不止一條傳播鏈。至於會否提升疫情警戒級別，指揮中心表示暫不考慮。



同幢住宅大廈6人確診

埃及爸一家所住大廈昨還新增3人確診，包括1名台北市台大醫院麻醉師，上月27日發病。涉事大廈昨全幢清空調查、消毒，近400名住客送集中檢疫所或防疫旅館隔離。另兩名同屬幼稚園群組的新增個案，分別是兩名確診學生的非同住外婆及祖母。

為防堵疫情，新北市所有提供餐飲場所，包括超市、便利店、夜市等，禁止堂食一周。新北市和台北市最少12間幼稚園和小學停課。