Delta病毒迅速蔓延3市 福建4日139人染疫

福建新冠肺炎Delta本土疫情前日再新增59人確診、1人無症狀感染，加上昨早再錄多宗個案，福建省應對新冠疫情工作領導小組指，自上周五起至昨早8時，全省已有139人染疫(120確診、19無症狀感染)，波及莆田、泉州及廈門3個相鄰城市。莆田、廈門及泉州惠安縣已啟動全民檢測，料將找出更多感染者。



曾準確預測北京新發地批發市場疫情的蘭州大學，昨公布新冠疫情預測系統初步預測結果，指在當前政府及時、有效的疫情管控政策下，莆田疫情料本月26日左右受控，累計確診總數料約268人；若採取次一級管控措施，或者仍有未發現的傳染鏈，今波疫情則預計下月4日左右方能受控，累計確診總數或達529人。



廈門33人感染超越泉州

截至昨早8時，莆田和泉州已分別有94人及12人染疫，主要是莆田仙游縣楓亭鎮鋪頭小學師生家長及泉州協勝鞋廠員工。周日才發現有人確診的廈門已超越泉州，有33人中招。除了1名醫院外判物流人員及其鄰居外，廈門全部患者都是同安區一間工藝品工場員工，源頭曾去楓亭鎮。

此外，《新京報》旗下「我們視頻」報道，被認為是今波疫情源頭、上月初從新加坡回國的鋪頭小學姓林學生父親，其姓吳妻子獲確認在協勝鞋廠工作。廠方直言「我們的源頭肯定就是吳某某」，指廠內染疫員工大多與吳婦相熟，會一起吃午飯，又指有11名員工的子女就讀鋪頭小學。