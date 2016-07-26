Delta病毒 南非抵深航班38人染疫 深圳東莞5本土確診

內地前日無新冠肺炎本土確診個案，但就有23宗境外輸入個案，廣東佔12宗，其中7宗來自深圳，患者均是本月10日國航南非至深圳CA868航班的旅客。涉事航班染疫者已增至38人，深圳市疾控中心前日完成部分患者病毒樣本基因排序，證實是印度Delta變種病毒。今次輸入疫情更已在深圳及東莞傳播，截至昨日兩地最少錄5宗本土確診。深圳、東莞都加強出市出省管制，要出市出省須持48小時內核酸檢測陰性證明。



深圳7名新增境外輸入確診者均為中國籍，其中5人由無症狀轉為確診。截至前日，涉事航班多達30人確診、8人無症狀感染，民航局已於上周三向該航班發出熔斷指令，停航4周。深圳機場更已有3人確診，包括一名曾為涉事航班乘客做流行病學調查的海關人員、航站樓一家食肆的女員工，以及居於東莞、在深圳工作並曾去深圳機場交通中心的姓蕭男子，而3人感染的病毒株基因排序顯示，與涉事航班患者感染的完全一樣，都是Delta病毒株。



重點區域全民檢測

此外，蕭男姓李妻子上周五於東莞確診，東莞政府同日封閉、封控李女居住及去過的區域，涉及莞城街道、東城街道、萬江街道、南城街道及麻涌鎮，並連夜在該5個鎮街完成全民250萬人核酸檢測，其中一名密切接觸者、麻涌鎮廣州新華學院東莞校區一名住校生昨日確診。麻涌鎮昨晚再展開全民檢測。