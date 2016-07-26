Delta變種病毒來襲 屏東感染群組增至12人

台灣昨新增88宗新冠肺炎本土確診及9宗死亡個案，而遭印度首現的Delta變種新冠病毒入侵的屏東縣，相關感染群組截至前日增至12確診，涉及5個家庭，源頭為一對在本月6日從秘魯返台的婆孫。中央流行疫情指揮中心急尋同機乘客再次檢測，並下令自昨零時起所有從外國入境的旅客必須入住防疫旅館或集中檢疫所14天，不能居家隔離。



台灣傳媒報道，涉事婆孫持有登機前3天核酸檢測陰性證明，本月6日在台中落機，在機場直接搭防疫的士到屏東居家檢疫，11日發病，14日確診，期間婆婆曾將垃圾拿出門外，在家門口遇見親戚兼鄰居，打了個招呼，彼此相距1至2米，且兩人都有戴口罩。不過，在涉事婆孫確診後，該名鄰居及其2名家人陸續確診；曾接載其中一名家人的白牌車司機，一家四口及兩名一同喝茶的友人相繼中招，其中一名友人的兄長也確診。報道提到，白牌車司機確診時，防疫人員完全不知道個案與感染Delta變種病毒的婆孫有關，追查後方知屬Delta傳播鏈，該段時間差恐已讓病毒進一步擴散。

屏東縣已有最少173名密切接觸者居家隔離，913人接受快速檢測，結果全屬陰性。縣政府對確診者居住的枋山鄉楓港、善餘村實施「半封城」的「準四級」防疫管制措施，所有商店禁止營業，由政府發放物資，同時緊急調運新冠疫苗為檢測陰性村民接種。至於屏東是否需要將防疫級別升為「封城」的第四級，指揮中心表示無此打算。

枋山愛文芒遭牽連

桃園機場昨已配合指揮中心要求，即日派遣防疫車隊接載入境旅客往檢疫地點，並呼籲入境旅客的親友勿再前去接機，降低病毒傳播風險。正當造的枋山愛文芒果則無辜被牽連，網絡近日竟瘋傳「屏東農產會沾染病毒」的謠言，導致許多水果攤販近日都拒絕收購枋山愛文芒。有批發商從果農手上收購四百多箱枋山愛文芒，最終只批發出五十多箱；屏東知名品牌「枋山盧家芒果」亦遭網絡消費者退訂一百多箱。

屏東是全台第二大芒果產區，種植面積4,128公頃。縣長潘孟安呼籲民眾切勿以訛傳訛，污蔑屏東芒果。