Delta變種病毒掃全球 打第三針惹爭議 港研接種 世衛恐窮國冇疫苗

隨著變種病毒Delta擴散全球逾百國家，各地專家正研究是否需要接種疫苗加強劑或「打第三針」，以提升抗體水平，同時亦引起爭議，世衛認為在窮國未獲疫苗時，富裕國家不應打加強劑。在本港，食物及衛生局副局長徐德義昨稱，將研究市民是否需要接種第三劑新冠疫苗；政府專家顧問許樹昌則形容，要求所有人打第三針屬言之尚早，並質疑藥廠建議或涉商業決定。藥劑師學會會長崔俊明引述研究指，復必泰抗體水平最多維持9個月，料打第三針僅時間問題。



疫苗接種計劃在港展開138日，昨累計266.4萬人已接種首針，佔適齡人口39.2%。社會關注現有疫苗能否應付變種病毒，日前有指港府正考慮為市民打第三針，徐德義昨承認衛生防護中心轄下的科學委員會，將研究是否需要打第三針。

身兼衛生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席的許樹昌，昨表示藥廠曾提出打針後，體內抗體水平可維持6至9個月，但不代表之後會消失，需待更多相關研究數據公布，才能得知抗體實際維持多久。他認為現時討論所有人打三針言之尚早，目前數據僅顯示部分群組，如接受過器官或骨髓移值、癌症等病人的抗體水平或不理想，估計有藥廠因商業因素更改接種建議。



建議為免疫問題人士打第三針

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨亦稱，一般已打兩針的市民，如非本身有嚴重疾病影響免疫系統，又或涉職業因素、要前往高危地區等，暫毋須考慮打第三針。他續稱，有科學證據顯示接受骨髓移植、正服用會影響免疫系統藥物及有自身免疫問題等5類高危人士打針後，或無抗體反應或水平偏低，建議當局考慮為他們打第三針。

不過，崔俊明昨以復必泰疫苗為例，最多科學家指出抗體能維持6至9個月，加上近期出現的變種病毒，認為市民有需要打第三針，形容只是時間問題。他又指，「溝針」不一定令副作用增加，但相信第三針有副作用的機會較高。

世衛：窮國缺針 不贊成打加強劑

國際疫情方面，印度先發現的變種病毒Delta已擴散至逾104個國家，四周前解除防疫限制的以色列也在Delta肆虐下，由上月平均一天10宗確診，增至現時一天450宗。以國研究指該變種病毒出現後，輝瑞/BioNTech疫苗的效用由逾90%跌至約64%，並已開始為免疫力較弱人士打第三針加強劑。惟世衛周一稱，在窮國未獲疫苗時，富裕國家不應打加強劑。世衛總幹事譚德塞稱，全球疫苗供應嚴重不均，在其他國家無足夠疫苗為醫護及易受感染一群注射疫苗前，部分國家和地區已訂購數百萬劑加強劑。

譚德塞點名輝瑞和莫德納兩間公司打算向接種率高的國家提供加強劑，認為他們應將疫苗交給世衛的COVAX疫苗分享計劃，分配疫苗給中等收入及貧窮國家。有世衛專家指，是否須打加強劑「是根據科學和數據，非由個別公司決定」。輝瑞上周稱要打加強劑，該公司高層周一與美國疾控中心(CDC)、食品及藥物管理局(FDA)等官員開視像會議後，當局稱CDC和FDA根據數據，認為目前毋須打第三針。另有部分國家「溝針」，如在泰國，民眾首劑接種科興疫苗，第二劑會改打阿斯利康。世衛不建議「溝針」，指在缺乏對健康影響的數據下，這是一個危險趨勢。

(疫情新聞另見A2、A5、A8)