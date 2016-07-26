Delta變種蔓延全球92地區 英國最多 悉尼封城兩周

本港發現涉及新冠肺炎Delta變種病毒株的L452R變異個案，全城關注。Delta最先在印度出現，已漸成全球疫情主流病毒，迄今傳至最少92個國家及地區，涉及最多病例的印度以外地區是英國。截至本月16日，英國確定的Delta病例逼近7.6萬宗，是令該國早前延長抗疫措施的「罪魁禍首」。最新「受害」國家則是澳洲，新南威爾士省疫情因Delta反彈，周日公布增30宗新症，包括悉尼在內的「大悉尼區」(Greater Sydney)前晚起封城兩周。省長貝爾吉格利安指Delta傳播力高(專家指約高六成)，料未來數日當地病例將續增。

英國方面，Delta個案上升速度明顯超越最先在該國出現的Alpha病毒株。Alpha目前累計有逾27.2萬例，雖高於Delta的約7.6萬宗，但前者近期僅增約4,000宗，後者卻激增逾3.3萬宗，佔英國新例逾60%。Delta亦在葡萄牙、意大利及德國等歐洲國家「崛起」。葡萄牙目前的Delta個案比率達51%，首都里斯本更達70%；意大利的Delta及Kappa(另一在印度最先出現的變種病毒株)佔當地新症比率，由5月的4.2%飆升至6月的近17%；德國的Delta病例則佔約15%，料最快數周內成為主流。



下月中

Delta料成美新症主流

據美國疾控中心數據，Delta目前佔美國新症逾20%，較兩周前9.9%倍翻，專家認為比率會在下月中升至逾50%。亞洲方面，泰國目前病例約9%為Delta，專家料未來3至4個月病例將增加，南韓日前則稱處於Delta輸入的「初期階段」，目前累計有約190例，3宗屬本土個案。俄羅斯及南非，甚至疫苗接種率極高的以色列亦受Delta困擾。有約55%國民打齊兩劑疫苗的以色列，因兩間學校爆發Delta病例，上周五恢復解除了短短10日的室內口罩令。