Don Don Donki香港拓新業務 下月荃灣開迴轉壽司店

在香港大受歡迎的日本企業Don Don Donki（唐吉訶德），今日(30日)宣布，會在10月29日，於荃灣海之戀商場營運集團全球首家的迴轉壽司店，並會安排活魚解體的表演。

Donki港收入增14億元

根據上年度的業績報告，Donki在香港去年增14億元收入，成為亞洲區收入躍升最高地區，在疫情下仍逆市大賺。故此Donki繼續擴展香港市場，今日公布會在海之戀商場開設「鮮選壽司」，是集團首家的壽司店。Donki本身在海之戀商場已有一間店舖，而壽司店會在Donki的舖內，可容納約181顧客。

設活魚解體表演

Donki在公布上又表示，在壽司店內會定期舉行活動，當中包括活魚解體及炙燒表演，並以日本魚市場及海底世界作為餐廳主題，以增添餐廳的特色及娛樂性。而集團表示，會繼續開拓日本農牧漁業的市場。

在今年的業績報告上，Donki已表明會在香港及新加坡推廣日本食品，當中包括日本米及飯糰，而今次更是推出壽司店。或許是有鑑於另一日本過江龍的壽司郎在港同樣大受歡迎，Donki也想在壽司店市場分一杯羹。不過，壽司郎的葵芳店已在今日開業，未知兩者會否構成競爭。

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