Donki香港上年度收入增14億 屯門店外將再開一店

藉新冠疫情影響，在香港售賣日本食品的唐吉柯德（Don Don Donki），其日本母公司日前公布至今年6月的財政年度報告，其中香港在上年度增加5店之下，收入增加209億日元（約14.8億港元），佔上年度新增營業額逾七成。同時，該公司亦計劃增加兩間店舖，當中包括已開幕的屯門店。

Donki母公司泛太平洋國際控股公司（Pan Pacific Internation Holdings）周二(17日)公布2020至21年度的業績。其中該公司的亞洲區收入增加逾倍，由前一年度的208.8億日元（約14.8億港元）增至501.3億日元（約35.4億港元），當中香港的收入增加明顯，佔約71%。

亞洲區淨收入轉虧為盈

在扣除貨品成本後，Donki在亞洲地區的銷售收入，由上年度的約65.4億日元增至171.1億日元；再扣減營運成本後，Donki去年度在亞洲區的淨收入由負4.65億日元轉為賺34億日元。Donki預計新一個年度的收入會增加100%，其中海外業務增加970億日元，當中淨收入增約9.6億日元。

泛太平洋國際在業績報告表示，本年度將會於澳門開設首間店舖，並會繼續在已開設的地區增加分店。當中新加坡會增加4店、台灣會增加1店，馬來西亞及香港都會增加2分店，而香港其中一間為已開幕的屯門分店。報告又指，將在亞洲地區推廣日本食品，其中會在香港及新加坡推廣日本米及加入售賣飯糰。