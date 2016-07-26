DSE放榜｜嘉諾撒聖瑪利書院誕理科超級狀元 余尚穎冀投身科研改變世界

DSE今日放榜，全港共有7名狀元，其中嘉諾撒聖瑪利書院今年誕生一名理科「超級狀元」。該校女狀元余尚穎應考中、英、數及通識外，亦選修生物、化學、物理及數學延伸部分Ｍ2 (代數與微積分)。余尚穎說，現時心情非常開心，考獲佳績非意料中事，感到「又驚又喜」，並感激所有曾幫助自己的人，包括家人、老師和朋友。她說，目前計劃是攻讀醫科，但坦言自己仍在猶豫應報讀港大醫科，或中大醫學院「環球醫學領袖培訓專修組別」，會先考慮大學的環境、教學氣氛及教學方式，才再作選擇。

她又說，認為醫護有自我犧牲的無私精神，冒染疫風險照顧病人，在看到有關醫護的新聞倍覺感動，自己想多加學習。她強調，自己在港土生土長，對香港有歸屬感，自小便希望為香港服務。

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認為科學研究最能貢獻醫學界

自小醉心科學，行醫是兒時理想，但余尚穎現時認為科學研究才最能貢獻醫學界，因此冀望投身科研，對全球公共衛生及醫學界帶來改變。她又說，大學要有學術自由，才能令學者宣揚自己認為正確，以及可幫助他人的理念和知識。就近日港大學生會事件，她坦稱因專注學習，不清楚事件來龍去脈，不認為自己已全面了解事件，沒資格作出評論，但強調溝通是解決問題之必要。