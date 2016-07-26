DSE放榜｜屯門保良局董玉娣首誕超級狀元 16星趙爾納文武兼備

DSE今日放榜，全港共誕生7名狀元，其中屯門地區名校保良局董玉娣中學首度誕生DSE狀元，而且是八科5**的「超級狀元」。該校男狀元趙爾納應考中、英、數及通識外，亦選修物理、經濟、化學及數學延伸部分Ｍ2(代數與微積分)。

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該校校長張家邦形容，趙爾納「文武兼備」，在校內成績優異，亦在朗誦、辯論、跳舞和跳繩方面有傑出表現，並奪得不少獎項，包括元朗區舞蹈比賽現代舞金獎、香港學校朗誦節男子英語散文獨誦亞軍等。趙爾納亦在「第三十五屆香港傑出學生選舉」中獲選為決選生，最後更成為「香港傑出學生選舉」得獎生。

超級狀元從來無補習

趙爾納的父母和家姐今日亦有到校陪伴放榜，同校「戰友」亦有歡騰祝賀。趙爾納笑指，現時心情非常興奮，考獲狀元佳績絕對是「喜出望外」，打算報讀港大理學士 (計量金融)，因為自己對金融和經濟深感興趣。趙爾納的父母則指，兒子從來無補習，因為他認為學校教得好。