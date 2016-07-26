DSE放榜｜歷屆十大狀元搖籃今年僅兩間上榜 幾多狀元最終揀讀醫科?

DSE今日放榜，踏入第10屆文憑試，過去全港共誕生87名狀元，有10間中學歷年出產超過一位狀元，其中聖保羅男女中學、拔萃女書院及皇仁書院名列前茅，分別出產15、14及12名狀元；喇沙書院及嘉諾撒聖瑪利書院分別有5名狀元，培正中學曾出產3名，而港大同學會書院、聖保祿中學、英皇書院及拔萃男書院曾出產兩名狀元。在這10間「狀元搖籃」中，今年只有拔萃女書院和嘉諾撒聖瑪利書院誕生狀元。

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今屆狀元4人將攻讀醫科

俗稱「神科」的醫科及法學，以往是狀元大熱揀科選擇。綜觀過去10屆文憑試，有達47人選讀醫科相關科目，其中33人攻讀醫科、9人攻讀環球醫學及5人攻讀牙醫；15人選讀法律相關科目，其中7人攻讀工商管理及法學、6人攻讀法學及兩人攻讀政治學與法學。至於今屆DSE 7名狀元中，５人將攻讀醫科相關科目，亦有1人將攻讀法律、1人將讀計量金融。