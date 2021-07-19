DSE放榜｜考生心亂如麻日瀉五次 偏愛85%朱古力因比DSE更苦

疫情下第二屆中學文憑試(DSE)後日(21日)放榜，對考生而言，或是人生面對首份最重要的成績表。放榜在即，應屆考生Venus(化名)感到誠惶誠恐，除擔憂成績揭盅外，應試過程的種種心急焦慮仍歷歷在目，還想起備試日子好比囹圄生活，連續兩個月每天朝7晚11溫習，16小時地獄式溫書極有規律。直至開考前兩日身體累垮，一天內可肚瀉四至五次，本身喜愛飲飲食食的Venus苦笑指，那時候最愛吃85%黑朱古力，因為吃下去比DSE生涯更苦，才令她感到DSE不是最壞的事情。

Venus的應試準備可謂達120分，由於她要跨區赴考，她在開考前數月已養成早起習慣，除每日溫習外，還抽空做運動鍛練身體。直至開考前兩個月，她定下緊湊的溫習時間表，每天朝7晚11地獄式溫書。她居住的社區曾被圍封強檢，令她除擔心溫習外，還要憂慮應試當日會否不幸「中獎」，封區導致無法應考，令3年高中備試的心血付諸流水。或因對自己逼得太緊，Venus於開考前兩天身體出現不適，一天內可肚瀉四至五次；至中文考試當日，還遺忘戴手錶，原本在考場牆上的掛鐘亦不見了，令她頓時心急如焚，擔心未能好好掌握時間完成作答，最後唯有加快作答速度。

列32個升學方案做最好準備

考試落幕，但「戰鬥」尚未完結，希望修讀法律或商科的Venus已想好各種結果，甚至列出32個方案，最終成積是否如願，都已作好準備。她說，就算情況再差，自己都能盡力改變，做最好的準備。她又提醒未來的考生，必須找到適合自己的溫習方法，而做為過來人，她亦不忘提點「唔好俾自己太大壓力」。

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，DSE考生的確面對非常沉重的壓力，情況令人擔憂，期望社會各界能同心協力，為兒童和年青人提供適切的支援，讓兒童健康快樂地成長，讓DSE考生有更大信心面對如此重要的人生階段。