DSE放榜｜逾1.7萬日校生符入大學要求 誕7名狀元當中3人為「超級狀元」

中學文憑試(DSE)明日放榜，考評局表示，今年中學文憑試(DSE)共有49,976名考生，包括43,294名學校考生及6,682名自修生，當中考獲符合報讀本地大學入學最低要求日校校生有的17,786人，即是中英文科取得3級或以上，數學必修部分和通識科取得2級或以上，佔日校考生人數42.3%，比例與去年相若。而今年誕生7位狀元(7科5**)，當中3名「超級狀元」，即數學延伸部分亦取得5* *，今年狀元為3男4女，當中超級狀元為1男2女。

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通識科整體成績較去年進步

中文科方面，有88%日校考生考獲2級或以上的成績，按年升1.9個百分點；英文科有80%日校考生考獲2級或以上，與去年相若。至於將被取締的通識科，有89%日校考生考獲2級或以上，按年升1個百分點，整體成績較去年進步。

考評局秘書長魏向東表示，今屆考生展現堅毅及自律的一面，形容今屆文憑試對考生而言極具挑戰，在疫情不確定性下，考生學習受影響，亦有考生要在檢疫中心考試，但在各方努力下，今屆文憑試順利達至「零感染」。學校考生明日要按學校安排領取成績通知書，今年考評局亦會試行以手機短訊發放成績。