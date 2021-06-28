DSE放榜｜首試SMS發放成績 考生放榜日9時起收到結果

2021年香港中學文憑考試(DSE)下周三(21日)放榜，考評局公布發放成績安排，學校可到考評局辦事處為考生領取成績通知書。今年亦會試行以手機短訊(SMS)發放成績，於當日上午9時起，向有提供SMS手機號碼考生發出載有其文憑試成績的手機短訊。

相關新聞：DSE｜考評局今起向考生發SMS綵排放榜

各學校可於當日上午7時起派員到指定的考評局辦事處，即灣仔修頓中心或荃灣評核中心，為日校及夜校考領取成績通知書，有關考生應按所屬學校的安排，領取成績通知書。自修生成績通知書料於當日收到郵件送遞，若未收到，可於翌日(22日)上午8時30分至下午5時30分，親身到考評局修頓中心辦事處櫃台或致電公開考試資訊中心查詢(電話：3628 8860)。

自修生夜校生網上查閱成績

自修生及夜校考生也可透過網上服務，於放榜日上午7時起至8月31日期間查閱成績。公開考試資訊中心與灣仔修頓中心諮詢櫃台7月21日也將延長服務時間，由上午7時半運作至下午5時半，為考生提供支援服務。