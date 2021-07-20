DSE｜考評局：暫未收《國安法》指引 楊潤雄稱中史列必修科未必獲接受

DSE今日放榜，今屆誕生七名狀元。考評局秘書長魏向東表示，疫情下本屆考生成績不俗，並指暫未收到政府因應《國安法》實施而提出的指引或意見，強調所有出題工作均交由審題委員會負責，並按課程大綱決定，考評局不會就個別科目提供出題指引。

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對於考評局早前宣布，明年恢復英文科口試，但中文科口試繼續取消。魏向東稱，有關決定由課程委員會開會後作出，其中一個考量是中文科屬母語，平常考生均會使用，相反若取消英文會令學生缺乏有關培訓，對升讀大學有影響。

本月底公布公民與社會發展科樣本

另外，高中四個核心科目的新考評模式，將於2024年文憑試推行，除中英文科有較大變動外，通識課將改革成為「公民與社會發展科」，並正與中學測試公民與社會發展科的體型，以及指定評分標準，預計本月底將推出樣本試卷。

中史改列必修科 楊潤雄：學生家長未必接受

今日舉行立法會大會，有議員關注社會有聲音建議將中國歷史科，列為高中必修科目。教育局長楊潤雄書面回覆時稱，有關建議會影響整體高中課程結構，亦會減少學生的科目選擇及增加選科限制，未必獲得學生及家長接受。

楊潤雄指，中史教育是國民教育的重要部分，當局已於2018/2019學年將中史於初中改為獨立必修科，而新推行的公民與社會發展科能幫助學生從多角度理解香港、國家及當代世界。

楊潤雄重申，需要讓市民全面、準確認識香港特區的憲制秩序，以及香港與中國的歷史及文化的連繫，亦要培養他們對中華文化的尊重，以及對中國發展的了解及認同。