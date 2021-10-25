DSE｜考評局：2023年文憑試取消中文科口試及通識科獨立專題研究

考評局向中學發信，通知2023年中學文憑試(DSE)將會取消中國語文科卷四口試，以及通識科校本評核(獨立專題探究)。

考評局：鑑於疫情影響文憑試生學習進度

局方在信中解釋，鑑於新冠疫情嚴重影響上學年度及本學年度學校的正常運作，應考2023年文憑試學生的學習進度受重大延誤，考評局公開考試委員會在10月下旬會議通過調整相關考試要求，包括取消中文科口試(卷四)，以及取消通識教育科的校本評核(獨立專題探究)，為學生提供更大靈活性及騰出更多課時。

考評局指，2023年中學文憑試中文科及通識科的評核大綱已作修訂，餘下的卷別比重將按評核架構調整。考評局稱，會與教育局留意疫情發展及未來數月的學校運作，如需進一步改動公開考試或校本評核，將會盡快通知安排。

自反修例事件過後，有建制人士歸咎通識科影響學生上街示威，要求取締通識科。早前，教育局接納考評局通過改革方案，宣布優化高中4個核心科目，其中較受外界關注是以「公民與社會發展科」代替通識教育科，並在今年9月開始推行，主題包括「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」等，成績匯報分別為「達標」與「不達標」。重新冠名科目委員會主席劉智鵬曾表示，「公民與社會發展科」中，國民教育是重要部分，惟他又說並非完全是國民教育。

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