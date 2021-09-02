網上熱話｜EVA精品全城瘋搶 學生哥深夜撲遮被母禁止

動漫經典《福音戰士 (EVA)》上月終於透過Amazon Prime Video全球「公映」新劇場版的大結局，再次將EVA的狂熱掀起。適逢香港亦先後有公司為EVA推出聯乘產品，包括日清旗下的EVA合味道杯麪，以及7-Eleven的一系列EVA精品，社交群組不斷有網民打聽哪間分店尚有心頭好，或者請求好心人割愛出讓，甚至有台灣網民亦希望可以買到；當然少不免二手平台的「炒價」，以初號機的變色杯為例就一度炒高逾兩倍。

在這場精品搶奪戰中，亦有窩心的故事，一名自稱學生的網民終於找到哪間7-eleven分店有EVA遮，無奈當時已經夜深，其母不准許出門。正當愁煞之際，另一位同樣在撲貨的網民Ng找到EVA遮時，除了自購收藏及於社交群組「報料」外，更多購一把為那名學生哥留貨，行為亦獲其他EVA迷讚賞，「多謝你分享比學生哥」。

至於炒賣EVA精品的行為，被社交群組的EVA迷一致批評，甚至有網民發現有部分炒家使用群組成員的「戰利品」相片，惹起涉嫌詐騙的質疑。

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