Facebook、Whatsapp及IG一度全球死機 今早陸續回復正常

社交網站Facebook以及旗下的Instagram(IG)及Whatsapp一度同時服務中斷，全球多地用戶反映無法登入或收發訊息，超過7個小時後，仍然有用戶表示連線情況並不穩定。

據《路透社》報道，多國用戶在香港時間週一接近午夜起，使用Facebook、Instagram及Whatsapp時開始遇到問題，無法登入及收發訊息。

有網頁監察組織指，全球收到超過1,000萬宗故障報告。在服務受影響超過6小時後，Facebook表示，收到有用戶未能登入程式以及使用時出現問題的報告，暫時未知事故原因，工作人員正在處理，部分應用程式服務已回復正常，為事件造成不便向用戶表示歉意。

Facebook：事故非受惡意攻擊

有報道指出，有黑客在論壇上聲稱有用家資料出售。Facebook首席技術總監就指，事故並非受到惡意攻擊，只是涉及網絡問題。

有網絡安全專家指，事故不涉網絡攻擊，可能與網域名稱系統出問題有關，但事故持續多個小時是非常罕見。

另外，監測網絡狀況的網站DownDetector顯示，自午夜起全球各地均有Facebook、Instagram及Whatsapp服務故障報告，另其他網站如YouTube、Telegram、Google等，則收到零星個案。受到事件影響，Facebook股價受壓，一度急跌6%，收報326.23美元，跌16.78美元，跌幅4.89%。

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