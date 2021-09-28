Facebook前員工爆料 公司營利凌駕公眾利益

Facebook一名前員工，日前接受美國哥倫比亞廣播公司的訪問，踢爆這間社交媒體公司，為了營利而放棄公眾利益，以擴大自身的發展。

37歲的Frances Haugen是Facebook一名產品經理，為Facebook內的錯誤資訊團隊工作，她接受哥倫比亞廣播公司的《60分鐘時事雜誌》訪問時表示：「我在Facebook見到的是，當有關公眾利益和Facebook自身利益有衝突時，Facebook多次都會選擇自己的利益，就好像一切只為賺錢。」

內部承認假資訊利用fb影響世界

在Facebook的內部文件中承認「我們有證據證明，仇恨言論、分歧的政見以及虛假的訊息，正利用Facebook及旗下的應用程式影響世界。」Frances Haugen上月向美國證券交易委員會提出8項投訴有關Facebook，指該公司向公眾及投資者隱瞞了有關他們缺點的研究。而Haugen亦將有關文件提供予《華盛頓郵報》，揭露Facebook已注意到有關旗下應用程式受虛假資訊的負面影響及其危害。

Haugen又在訪問表示：「我見過很多社交媒體，Facebook的狀況是我看過最差的。在2021年的某一天，我認為我有需要有系統地處理，我需要拿出足夠的文件，讓人無法質疑它的真確性。」

《60分鐘時事雜誌》亦得到Facebook的回應，他們指有關的報道並不真確及有誤導。發言人Lena Pietsch表示：「每日我們的團隊都致力平衡及保護數以十億計的人，能夠公開展示他們自己，同時確保我們平台是安全和正面。」Lena Pietsch指：「我們會繼續作出顯著的改變，去打擊虛假資訊及有害內容的傳播。」

fb高層：內部文件與外部資料有別

Facebook的環球事務副主席Nick Clegg就指：「我們進行大量的研究，並盡可能與外部的研究員分享，但請謹記，與其他學院分享討論以及內部文件之間是不同的世界。」

Haugen在訪問時指，她相信Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）「從未打算創造出一個仇恨平台，但他是選擇容許其存在。而這選擇的副作用，就是這些仇恨和極端內容會得到更多分發和接觸率。」Haugen又指Facebook內沒有人存在惡意，但是：「當你消費天多內容，Facebook就賺更多的錢。人們都喜歡刺激情緒的事情。當更多憤怒的爆發，就會有更多的互動，然後他們有更多可以消費。」曾任職於Google、Pinterest等科技公司的Haugen，周二會到美國國會的消費者保障、產品安全及資訊安全委員會上作證。