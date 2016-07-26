Facebook員工連門口都入唔到 大癱瘓疑涉人為疏忽

社交網站Facebook以及旗下的Instagram(IG)及Whatsapp等社交平台一度同時服務中斷，不單導致全球20億用戶哀鴻遍野，Facebook CEO朱克伯格(Mark Zuckerberg)就今次大癱瘓7小時發文道歉，但傳媒爆料，Facebook遲遲未能修復，是因為員工「連門口都入不到」。Facebook尚未證實今次事故的真正原因，有外媒則指事件疑似是人為疏忽。

根據《紐約時報》(NY Times)科技組記者Sheera Frenkel發帖指，一名Facebook工作人員向她爆料，員工沒有辦法透過識別證通過大門，因此無法進入大樓處理及評估，此次全球大癱瘓的影響。不少網民對極具規模的Facebook，其員工竟然無法進入大樓感到可笑。

疑有人刪重要數據令大量路徑遺失

Facebook未有具體交代旗下3個社交平台陷入癱瘓的原因，惹來網民揣測Facebook是否受到網絡攻擊，但多位安全專家指出，今次大癱瘓的罪魁禍首可能是「網域名稱系統」(Domain Name System, DNS)出問題。

《路透社》報道指，多位資訊安全專家認為，這次災害可能出自Facebook內部錯誤問題，理論上，人為蓄意破壞的可能性是存在的。哈佛大學伯克曼網際網路與社會研究中心(Harvard’s Berkman Klein Center for Internet & Society)聯合創始人Jonathan Zittrain形容這次事件是「Facebook基本上就是把鎖匙鎖在車內。」

英國《每日郵報》(Daily Mail)則上載一張疑似是Facebook員工，不小心刪除大量重要數據的相關照片。報道指出，這些重要數據原本能讓Facebook等網路系統正常連線，但疑似是有人員錯手刪除這些重要數據，導致大量路徑遺失，令Facebook及旗下應用社交平台服務中斷。

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