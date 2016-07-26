IG死機登微博熱搜 內地網民：我們又不能用

社交網站Facebook以及旗下的Instagram(IG)及Whatsapp等社交平台一度同時服務中斷，導致全球20億用戶哀鴻遍野，但意料不到的是，事件竟然能登上內地微博熱搜。

內地對於網絡有嚴格管控，但仍有許多內地網民會「翻牆」使用Facebook、IG(內地稱ins)。然而，數個平台由昨晚開始大癱瘓，不只引發全球網民熱議，就連內地網民亦在討論，今早「#ins崩了#」還登上中國微博熱搜第5名。

內地網民熱議：「大家不都是偷偷翻的嗎」

相關熱門貼文於早上8時10分貼出「#ins崩了#這又是怎麼回事，全崩了，無語」，意料不到，內地網民紛紛回應，「這不是昨晚的事嗎？現在還崩？？一早的快樂就沒有了！！」「和男生告白到一半崩了，想撤回消息撤回不了，也看不到他的回復。硬等了4個小時」，「沒崩啊」、「我早上剛剛刷了，好好的啊」、「現在好了 臥X我昨晚也以為是我的問題」。

有不少內地網民卻崩潰回應「我們又不能用，發這個意義是啥？」「ins崩了，又關微博甚麼事了」、「這竟然是可以上熱搜？？？大家不都是偷偷翻的嗎？？？？」「ins是甚麼，為甚麼我不能用」、更有人指「我來看看是誰在用翻牆軟件，見一個舉報一個」。

網民：之前微博崩了外網有無激烈討論

不過，亦有內地網民留言指「之前微博崩了，不知道外網有沒有激烈討論」、「用個ins就違法了？很多大公司的網絡是可以直接上外網的，我們也有合法的梯子辦公使用」。

昨晚11時許，全球社交平台Facebook及旗下IG、Whatsapp、Messenger都出現當機與點不進去的狀況，無論電腦或手機的版本，都無法正常使用，事發後Facebook更在Twitter發聲明道歉。

相關新聞：