Facebook宣布改名為Meta 料10年內觸及10億人

社交媒體Facebook宣布，將會把公司名稱改為Meta。公司創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg) 在Facebook一個有關增強現實與虛擬實境的發布會上，公布Facebook改名的消息。

朱克伯格表示，Facebook在今時今日通常被視為一間社交媒體公司，但他形容公司的遺傳基因，是創建技術連繫人與人，而元宇宙是下一個科技前沿領域，就像當初公司搭建社交網絡一樣。他又指，「元宇宙」是一個可以互動、工作、創造產品與內容的地方，希望這個全新的生態系統能為創作者帶來數以百萬計的就業機會，並預期「元宇宙」會在10年內觸及10億人。公告顯示，Facebook亦會更改公司的股票代碼為「MVRS」，12月1日生效。

監察組織：改名不能改變散播虛假信息現實

分析指，Facebook改名為Meta，反映了Facebook對建立元宇宙的野心，代表了Facebook對虛擬世界工作及遊戲的願景。有監察組織指，Facebook改名不能改變現實，批評Facebook破壞美國的民主，散播虛假信息及仇恨。

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