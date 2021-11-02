Am730
Am730
Am730
Am730
News
Facebook將關閉面部識別系統 逾10億人範本將刪除
3 小時前
#Hashtags
FacebookMeta人面識別系統
Facebook將關閉面部識別系統 逾10億人範本將刪除
news-images
Facebook將關閉面部識別系統，逾10億人範本將刪除。(資料圖片)

將改名為Meta的社交媒體公司Facebook宣布，將關閉面部識別系統。

人臉識別技術應用引發的道德問題，輿論認為出於保安理由，人臉識別技術在個別界別受到歡迎，但衍生侵害私隱，以及令入侵式監視正常化等爭議。Facebook指出，鑑於面部識別技術受到社會人士的批評，加上面對監管機構的規例限制，決定關閉面部識別技術。

Facebook稱，關閉面部識別技術後，旗下社交平台將作出廣泛的改動，預期三分之一的每日活躍用戶可能受到影響，約6億用戶選用面部識別技術，藉此確定平台上的圖片或視頻中有其認識的人。整體而言，逾10億人的個別面部識別範本將被刪除。

人臉識別技術僅限於特定服務

Facebook指出，受影響的用戶包括失明人士或視力不清者，這些人將不能再透過面部識別技術，自動確認圖片中的人。Facebook補充，日後人臉識別技術僅限於特定服務，例如協助用戶重新登入被鎖定的帳戶，或解鎖個人設備，集團日後在應用有關技術時，將確保資料保密。

Facebook在2012年收購以色列公司Face.com，期後將面部識別技術融入平台操作系統。

相關新聞：

Facebook宣布改名為Meta　料10年內觸及10億人

Facebook第三季收入增35% 仍遜預期

news-images
早前Facebook宣布改名為Meta，料10年內觸及10億人。(AP)

Facebook將關閉面部識別系統  逾10億人範本將刪除

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/facebook將關閉面部識別系統-逾10億人範本將刪除-291375
#Hashtags
FacebookMeta人面識別系統
Am730

安心出行｜資科辦：正研改良版本助長者　用「假安心」或中電腦病毒

安心出行｜林瑞華：料強制B類食肆客「掃碼」對業界影響微

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
安心出行｜資科辦：正研改良版本助長者　用「假安心」或中電腦病毒
Am730
Am730
安心出行｜林瑞華：料強制B類食肆客「掃碼」對業界影響微
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多