Facebook將關閉面部識別系統 逾10億人範本將刪除

將改名為Meta的社交媒體公司Facebook宣布，將關閉面部識別系統。

人臉識別技術應用引發的道德問題，輿論認為出於保安理由，人臉識別技術在個別界別受到歡迎，但衍生侵害私隱，以及令入侵式監視正常化等爭議。Facebook指出，鑑於面部識別技術受到社會人士的批評，加上面對監管機構的規例限制，決定關閉面部識別技術。

Facebook稱，關閉面部識別技術後，旗下社交平台將作出廣泛的改動，預期三分之一的每日活躍用戶可能受到影響，約6億用戶選用面部識別技術，藉此確定平台上的圖片或視頻中有其認識的人。整體而言，逾10億人的個別面部識別範本將被刪除。

人臉識別技術僅限於特定服務

Facebook指出，受影響的用戶包括失明人士或視力不清者，這些人將不能再透過面部識別技術，自動確認圖片中的人。Facebook補充，日後人臉識別技術僅限於特定服務，例如協助用戶重新登入被鎖定的帳戶，或解鎖個人設備，集團日後在應用有關技術時，將確保資料保密。

Facebook在2012年收購以色列公司Face.com，期後將面部識別技術融入平台操作系統。

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