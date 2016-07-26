Facebook稱伺服器更新出錯累全球死機 路由器配置變更造成斷線

社交網站Facebook(FB)以及旗下的Instagram(IG)、Whatsapp和Facebook Messenger等社交平台一度同時服務中斷近7小時，全球多處大部分用戶聲稱未能夠登入，到早上才逐步恢復正常運作。FB解釋是一個錯誤更新發送到公司的核心伺服器，導致伺服器與互聯網「斷線」。惟這只是問題的開始，FB透過同一伺服器運作其系統，這表示從數碼工程工具，以至即時通訊服務，甚至員工的門卡都離線，一切都須修復。不過，當工程師返回公司數據中心打算人手重設伺服器時，卻發現無法用門卡進入，導致全球大死機。有內部人士稱，疫情下在家工作令問題加大，因員工須花時間趕回數據中心。

FB基建設備副總裁Santosh Janardhan在網誌稱，死機最根本原因是「錯誤的配置變更」(a faulty configuration change)。他指，連接各數據中心的骨幹路由器的配置變更，是造成斷線的原因，並對數據中心的連線帶來連鎖效應，導致FB的各項服務中斷。他又強調在服務停頓期間，並無造成用戶資料外洩。

網民：生活更簡單

創辦人朱克伯格和FB就死機事件向用戶致歉，FB稱知道世界各地有許多人與企業仰賴臉書的產品與服務與社群保持聯繫，感謝用戶在平台恢復運作期間的耐心等候。但許多依靠FB做生意的商戶仍大表不滿，認為朱克伯格無認真看待事件，其他普通用戶、「花生友」則說，朱克伯格「看得自己太重要了」。不少網友表示，被迫不能使用社交網是好事，現考慮花少些時間在網上，其中一人說，「沒有這些服務，生活更簡單。」

Messenger「賴」水星逆行

Facebook在大癱瘓的過程中，Facebook所有道歉與搶修進度的公布，都要使用「競爭對手」Twitter來對外發布，在此尷尬狀況下，難怪Facebook Messenger在Twitter的帳號，要嘗試以幽默的方式回應今次事件：「水星逆行佔盡上風」。

「水星逆行」(Mercury Retrograde)是天文現象，每隔3、4個月就可以看到水星彷彿在倒行的視覺錯覺，每次大約持續20天左右。「水星逆行」亦會被遇到諸事不順的人們用作運勢不佳的解釋。今年的第三次、亦是本年最後一次的水星逆行，則於上月27日開始，直至本月18日完結。

網絡偵測服務機構Downdetector表示，全球逾1,060萬人次，報告Facebook未能登入的問題，是歷來最大規模。

相關新聞：