FEW再辦初創孵化器計劃 13名女企業家入圍

13個來自世界各地的初創女企業家入圍參選「投資創新女企」孵化器計劃，計劃由投資推廣署、力世紀集團(AMFG)、瑞士再保險集團聯合贊助，勝出者可獲得100萬元的資金贊助。計劃有導師團隊指導，包括AFMG集團行政總裁宋建文 (Richard Sung)，他希望為企業家們提供支援，以協助她們在亞洲市場的商業發展。

計劃由專為女性企業家及企業高管而設的亞洲最大商業平台「Female Entrepreneurs Worldwide (FEW)」主辦，每年度均會為由女性企業家主導的高增長科技公司提供資金贊助，幫助他們建立一個可持續、可擴展和可盈利的企業。FEW希望助女創業家建構可持續、可擴展和可盈利的企業，今年從過百間初創申請者中選出不同範疇的13間企業。

據了解，計劃會為13間企業進行為期12星期的訓練，之後會從中選出4至5間優異者，攤分100萬元資金；計劃亦會利用他們的人脈網絡，協助參賽者於內地、東南亞繼續發展。