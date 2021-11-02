foodpanda｜部分員工第二日罷工 外賣員批分配工作不合理

外賣送遞平台foodpanda有員工因不滿公司削減訂單服務費，連續第二日發起罷工，今午約10人在天后pandamart外抗議，要求與公司磋商，書面承諾不會無理減薪。有外賣員指，公司不斷減人工，去年至今已跌至少三成。有地區送餐服務一度暫停，多區pandamart今日也暫停營業。foodpanda回應指收到部分團隊成員意見，樂意安排討論，並指調整服務費後，送遞員繁忙時段獲更高服務費，有更佳收益。

「步兵」無法接重物單呻委屈

在天后抗議的外賣員小唐指，去年至今人工已跌至少三成，完全無法接受。他又批評有人被無理凍結帳戶導致無法開工。今次抗議原因之一是foodpanda統一pandamart與送餐訂單費，但pandamart訂單包括米、水果等重物，回報不相稱之餘，對作為「步兵」(即不以單車或電單車外送的員工)而言，可能無法應付，而「步兵」要去到pandamart始知送貨內容，無法應付下只能無奈轉單，但轉單會減低送遞員接單率，令工資再減。

據目前foodpanda手機App，服務大致正常。

資方：繁忙時段收入增

foodpanda回應指，已獲悉成員意見，就服務費調整，指單純計算每單底價，不會得出送遞員真正收入，由於繁忙時間服務需求持續上升，一向底價調整用於增加「繁忙時段服務費」，有關費用與上年同期比較增加一倍，讓送遞員繁忙時段可獲更高服務費，指送遞員積極於繁忙時段接單收入不跌反升。