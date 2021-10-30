G20峰會｜中美外長會晤 王毅：台灣問題倘處理失誤 「顛覆性破壞」中美關係

中美兩國外長在G20峰會於意大利羅馬召開期間，作雙邊會晤。中國外長王毅指出，台灣問題是中美之間最敏感的問題，一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞。

王毅會晤布林肯 指台灣當局屢屢試圖突破一中框架

王毅指，近期台海局勢再次緊張，美方多次稱這是中國改變現狀所造成，但這完全不是事實，而是對國際社會的嚴重誤導。王毅稱，當前台海局勢的癥結，就是因為台灣當局屢屢試圖突破一中框架，而美方對「台獨」勢力的縱容支持也難辭其咎。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)重申，美方將繼續堅持一個中國政策，指美方贊同美中應本著相互尊重的精神發展兩國關係，願同中方保持溝通。但他指中方在台灣海峽的行動，加劇兩岸緊張局勢，反對北京採取單方面行動改變現狀。

雙方亦就氣候變化、能源供應、伊朗核問題、朝鮮半島局勢、緬甸、阿富汗等議題交換意見，表示願就應對各類全球挑戰，保持對話。

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