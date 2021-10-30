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G20峰會｜唔好啦！多國領袖羅馬許願池擲銀仔 馬克龍「攝位」惹側目 (有片)
6 小時前
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G20峰會｜唔好啦！多國領袖羅馬許願池擲銀仔 馬克龍「攝位」惹側目 (有片)
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馬克龍與約翰遜碰拳後原地自轉。(互聯網)
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馬克龍緩緩倒退「攝入」約翰遜跟德拉吉之間。(互聯網)
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英媒指馬克龍及約翰遜的笑容尷尬。(路透社)

G20(二十國集團)峰會昨天(30日)起一連兩天在意大利羅馬召開，部分與會領袖周日「入鄉隨俗」，在羅馬許願池一起擲銀仔許願。期間法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)在大集照時「攝位」，惹外界側目。

G20峰會 馬克龍「原地自轉」攝位

片段可見，馬克龍與德國總理默克爾(Angela Merkel)「埋位」時，多位領導人已準備就緒，東道主意大利總理德拉吉(Mario Draghi)見到默克爾，即揚手叫她站在他旁邊，並讓出靠近中間的位置。馬克龍則繼續行前，主動跟英國首相約翰遜(Boris Johnson)行碰拳禮，但見馬克龍之後「原地自轉」，緩緩倒退攝入約翰遜及德拉吉之間。英國小報《太陽報》以「擠進」(squeezed)形容馬克龍，嘲諷他渴求權力(power hungry)。

時值英法陷入捕魚爭議 馬克龍約翰遜笑容「尷尬」

時值英國與法國近期陷入捕魚爭拗，一艘英國漁船被法國扣查，指其在沒有許可證下於法國海域捕魚。約翰遜較早前揚言會採取法律行動，並警告歐盟勿偏幫法國。事件牽涉英國脫歐後與歐盟的捕魚權談判，法國扣留英國漁船前，不滿英方未按照脫歐協定，容許法國船隻在英國海域捕魚。《太陽報》指馬克龍跟約翰遜在許願池互望時，流露「尷尬」(awkward)笑容，雙方趁峰會期間雙邊會晤約一小時，同意為事件降溫。

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部分與會領袖周日在許願池擲銀仔。(路透社)
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東道主意大利總理德拉吉請默克爾站到他身旁。(路透社)
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馬克龍與約翰遜相視而笑。(路透社)

G20峰會｜唔好啦！多國領袖羅馬許願池擲銀仔 馬克龍「攝位」惹側目 (有片)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/g20峰會｜唔好啦！多國領袖羅馬許願池擲銀仔-馬克龍「攝位」惹側目-有片-290918
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