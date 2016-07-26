G20峰會｜遏阻跨國大公司避稅 20國同意徵最少15%全球企業稅

二十國集團(G20)峰會一連兩天在意大利羅馬舉行，是自新冠肺炎疫情爆發以來，各國領導人首度親身出席會議。與會20個全球最大經濟體系的領袖支持美國提案，徵收全球企業稅最少15%，周日閉幕正式公布。此新稅項2023年實施，將縮窄跨國大公司避稅範圍。

美國總統拜登提出的方案是徵收21%稅，雖然最後拍板是15%，但他表示歡迎。有美國官員稱，這不單止是一個稅項協議，還重塑全球經濟的規則。有關協議將向大型企業徵收最低15%稅項，可增加大部分政府收入，並依據公司銷售客戶的地區徵稅，而非根據公司總部所在地，以阻撓跨國公司在巴拿馬等稅率低或毋須交稅的避稅天堂隱藏利潤。現時跨國公司可藉註冊商標和知識產權等賺取厚利，並將有關收入撥入設在避稅天堂的附屬公司。

美國額外稅收為中國15倍

部分國家如美國，從全球最低企業稅的得益較其他國家大，根據《華爾街日報》報道，美國從這新稅項協議所得的額外稅收將是中國的15倍，另估計52個發展中國家的收入每年總共可增15億至20億美元(約117億至156億港元)，較富裕國家少。拜登早前指，該稅項可消除跨國企業將就業機會和利潤轉移到海外，並確保跨國企業在國內支付合理稅款。

G20峰會｜遏阻跨國大公司避稅 20國同意徵最少15%全球企業稅